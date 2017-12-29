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Екс-очільника "Роскордону" засудили до 9 років позбавлення волі

20:37, 29 грудня 520 Читать новость на русском
Екс-очільника
Екс-очільника "Роскордону" засудили до 9 років позбавлення волі / РИА Новости

Міщанський суд Москви визнав екс-очільника "Роскордону" Дмитра Бездєлова винним в фінансових махінаціях на суму 500 мільйонів рублів і засудив його до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє інформаційне агентство Regnum.

"Визнати Дмитра Безделова винним і засудити його до дев'яти років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму", – цитує вирок судді видання.

Своє покарання отримали й інші 8 фігурантів справи. Суд позбавив їх волі від 2 до 8 років.

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Варто зазначити, що в 2013 році під час перевірки "Роскордону" виявилось, що частина коштів, які були виділені на цільову програму "Розвиток державного кордону РФ на 2003–2011 роки", опинилася на рахунках банку "Агросоюз", бенефіціаром якого тоді був батько екс-очільника "Роскордону" Олександр Бездєлов.

Відразу після перевірки Дмитро Бездєлов написав заяву про відставку за власним бажанням і незабаром покинув Росію. У 2014 році чиновник-втікач був заарештований правоохоронними органами Італії, а в квітні 2016 року його передали російській владі.

Теги: Новини Росії гроші Судді
Джерело: 24 Канал
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