Екс-працівник Київської ОДА привласнив чималу суму, виділену на житло переселенцям

Колишньому начальнику Служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації оголосили про підозру у привласненні 10 мільйонів гривень.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Слідчі встановили, що екс-чиновник у 2015 – 2016 роках перевищив службове становище та витратив чималу суму не за цільовим призначенням.

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Відомо, що гроші були виділені на реалізацію проекту "Соціальна інтеграція та примирення внутрішньо переміщених сімей у Київській області". Відтак за майже 10 мільйонів гривень чиновники планували побудувати соціальний гуртожиток, а також провести капітальний ремонт в нежитлових приміщеннях для облаштування там приватного табору для дітей.

Наразі триває досудове розслідування. Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі та заборона працювати на певних посадах до 3 років. Окрім цього екс-чиновник може сплатити штраф у сумі від 50 до 1000 неоподаткованих мінімумів.