Фонд держмайна звільнив Девіса за "порушення трудового контракту". Він каже, що втратив посаду після того, як прибрав з ОГХК чиновників-лобістів збиткових контрактів.

Ексглава Об'єднаної гірничо-хімічної компанії Пітер Девіс називає причиною своєї відставки корупцію у Фонді держмайна, пише Цензор.Бізнес.

"Я зробив все, щоб корупційна схема, вибудувана Фондом з моїми підлеглими, припинила розоряти ОГХК, за що поплатився звільненням", - заявив Девіс.

За його словами, в ОГХК в серпні почали розслідування і з'ясували, що причиною поганого фінансового стану підприємства є дебіторська заборгованість компаній Керамплюс, IMMCO, MCD за поставлену продукцію. Девіс зазначив, що контракти з цими компаніями бізнесмена Віталія Кучука були пролобійовані заступником голови правління Тетяною Гогенко і Артуром Сомовим у ФДМ.

Крім цього, не розплатився за придбаний у ОГМК ільменіт Запорізький титаномагнієвий комбінат (ЗТМК), співпрацю з яким ОГХК, говорить Девіс, нав'язали з Фонду держмайна.

Через це виникли серйозні касові розриви, труднощі з виплатою зарплат, фінансуванням поточної діяльності комбінатів ОГХК і зупинка Вільногірського ГМК через брак палива, говорить Девіс.

У результаті він звільнив заступників, які створили проблеми в ОГХК, що і стало, на його думку, причиною його екстреної відставки. "Мій наказ про усунення Гогенко, Сомова і Кияшка став справжньою причиною моєї екстреної відставки", - заявив він.

Нагадаємо, ФДМУ звільнив Девіса 2 жовтня, звинувативши в порушенні трудового контракту.

Варто зазначити, що за перше півріччя 2020 року ОГХК збільшила виробництво на обох своїх підприємствах.