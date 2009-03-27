Ексгумація заради правди

У Генпрокуратурі не виключають ексгумації останків В. Чорновола.

У понеділок Генеральна прокуратура розглядатиме питання про доцільність ексгумації останків загиблого в автокатастрофі 10 років тому В’ячеслава Чорновола. Про це повідомив генеральний прокурор України Олександр Медведько, який має намір особисто поговорити зі слідчими про необхідності таких дій. Олександр Медведько (генеральний прокурор України): "Зараз проводяться відповідні допити і оперативні заходи, пошукові заходи і слідчою групою, я в понеділок буду заслуховувати особисто цю справу, і будемо вирішувати питання потрібно проводити ексгумацію чи не потрібно цього робити щоб знайти згоду."Слідчі, зокрема, планують бесіди із народними депутатами Ярославом Кендзьором та Іваном Стойком. Раніше ці народні депутати заявили, що мають свідчення, нібито лідер Народного руху В’ячеслав Чорновіл та його водій Євген Павлов після зіткнення з вантажівкою залишалися живі, але померли від пізніших навмисних травм. До того ж, як стверджують депутати, в день смерті за лідером народного руху велося спостереження, яким керував один із високопосадовців Департаменту ДАІ МВС України. В’ячеслав Чорновіл загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем у березні 1999 року. Його соратники досі наполягають - це було політичне вбивство.