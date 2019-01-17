"Ексклюзивна оренда": як працює схема Кернеса на ринках Харкова

На сьогоднішній момент Харків за сумарною площею, відведеною під торгівлю на ринках, лідирує в країні.

Кількість об'єктів на торгових майданчиках міста склала – 24 тис. 600 одиниць, кількість торгових місць – 63 тис. 700. При цьому в Харкові немає жодного комунального підприємства, якому належали б права на керування торговими майданчиками. Хоча жителі міста часто думають, що ситуація якраз протилежна. Нерідко можна почути думку, що всі харківські ринки – це КП. Подібна помилка виникла через упевненість городян, що майже всі торгові майданчики міста управляються мером міста Геннадієм Кернесом. Але, як виявляється, мова йде зовсім не про комунальну власність, а про банальну "правильну" розстановку на керівні посади своїх людей.

Як приклад можна навести ситуацію з одним з найстаріших харківських ринків "Центральним" або як кажуть в народі "Благовещенским". Управляє ним ТОВ "Харківський Центральний Ринок", директор Медведєв Юрій Ігорович – депутат міської ради від "ручної партії" Геннадія Кернеса "Відродження".

Для більш узгодженого управління ринками була створена Асоціація "Ринкова та підприємств торгівлі в Харківській області". Керує цією Асоціацією все той же Юрій Медведєв. В засновниках структури також значиться понад 30 підприємств, які здійснюють управління ринками, і все з орбіти Геннадія Кернеса.

Керівництво підприємств з управління ринками, що входять в цю структуру, придумало відмінну схему із заробляння грошей. На базарах існує пропозиція за ексклюзивним договором. Тобто підприємець укладає договір на "ексклюзивну оренду" свого торгового місця і платить досить велику суму відразу, або в розстрочку впродовж року. Наприклад, на тому ж "Центральному" вартість "ексклюзиву" за 6 кв. метрів місця контейнера, де навіть електрику не підведена, становить 90 000 грн. Але підприємцям "готові піти на зустріч" і укласти договір з розстрочкою на рік. Але тоді вартість такого "ексклюзиву" збільшується на 50%. При цьому, після укладення такого договору, підприємець продовжує сплачувати орендну плату по 390 грн за квадратний метр – 2340 грн в місяць.

Але це ще не всі "побори", які доведеться заплатити бізнесменові, спраглому торгувати на нібито комунальному ринку. Для того, щоб підключити електроприлади, йому доведеться викласти від 7000 грн за підключення контейнера до електроенергії. А якщо підприємець вирішить розмістити на контейнері щось на зразок зовнішньої реклами, то йому доведеться заплатити одноразовий внесок за кожен кв. метр в розмірі 1000 грн. Також у вартість оренди включено відвідування туалетів ринку тільки одній людині, яка торгує, а якщо продавця буде два – то хтось буде робити це за 4 грн.

"За все доводиться платити, – каже Андрій К., який торгує на майданчику з господарськими товарами. – Парковка платна, проїзд через територію ринку і той перекрили – потрібно платити. Запізнився з оплатою оренди – штраф і немаленький... Та що там казати, нелегко".

Втім, ринок "Центральний" вважається одним з найбільших в місті. Може такі "грабіжницькі" умови і пов'язані з цим? Але ні. ТОВ "Спартак" управляє базарчиком на кільці електротранспорту 602 мікрорайону. Підійти до ринку дуже складно: все, що знаходиться за його територією, а часто і на, всипане сумішшю снігу, піску та ще чогось вище щиколотки, а під цим місивом – лід.

"Обстановка? Яка обстановка? Просто жах, – розповідає Інна Т., яка торгує продуктами харчування. – Нічого не почищено, паркування просто немає, товар тягаємо до павільйону з дороги. А ще з лютого нам обіцяють підняти оренду. От скажіть мені за що?!».

Майже слово в слово повторюють вищесказане Інною і на "Новосалтівському ринку", де "командує" ТОВ "Компанія Новосалтівський ринок". Ця компанія теж входить до складу вищезгаданої Асоціації ринків. І умови арени на ринку аналогічні тим, що пропонує ринок "Центральний" – ексклюзивний договір за магазинчик площею близько 20 кв. метрів становить 600 000 дол, далі оренда по 300 грн за кв. метр (вийде від 6 000 грн в місяць), окрема плата за спожиту електроенергію, ну і, звичайно, зовнішня реклама по окремим погодженням.

Зараз один з останніх форпостів незалежного від міського голови ринкового господарства залишається ринок "Барабашово". Місцеві підприємці там теж не дуже задоволені умовами оренди та додатковими платежами. Вони впевнені, що перехід торгового центру під управління міською владою радикально поліпшить ситуацію. Зараз особисто Геннадій Кернес пропонує їм перехід в КП "Сучасне місто" і плату в рази менше нинішньої. Але що ж ховається за красивими обіцянками? З цього приводу є як мінімум три моменти.

По-перше, створення КП як об'єкта управління ринком – це де факто експеримент. Як показує наш огляд, комунальних ринків як таких в місті практично не існує – торговельні майданчики в місті управляються різними ТОВ, яким місто надає землю в оренду. І зовсім не факт, що в подальшому КП "Сучасне місто", яке ще недавно займалося постачанням готових страв, збереже комунальну форму, а не стане черговим ТОВ.

По-друге, на даний момент на всіх торгових майданчиках, які належать до сфери управління міста (або правильніше сказати Геннадія Кернеса) існують "додплатежі", будь то паркування, реклама або обслуговування. Тому підприємці, які розраховують на відсутність доплат, можуть жорстоко розчаруватися.

І, по-третє, зараз місцева влада обіцяє, що при співробітництві з муніципальним КП орендна плата складе приблизно 100 грн за кв. м. Однак, потрібно пам'ятати про практику укладення на "міських ринках" договорів про ексклюзивну оренду. Нагадаємо, на "Центральному ринку" вартість "ексклюзиву" за 1 кв. м становить 15 тис. грн, на "Новосалтівському" – 30 тис. При таких розцінках за середній магазинчик в 25 квадратів доведеться викласти 350-750 тис., що навряд чи втішить підприємців.

Більш того, за даними журналістів, КП "Сучасне місто" є проектом Кернеса, а його директора Дениса Маханькова вже прозвали людиною-невидимкою. Згідно з даними ресурсу Оpendatabot, за час існування КП "Сучасне місто", воно вже фігурує в двох кримінальних і декількох адміністративних виробництвах. Всі вони пов'язані з орендою земельних ділянок.