19:44
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Програми Дизайн
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Ексклюзивні парасольки

Дизайн 14:06, 14 березня 2009 123

Ховатися від сонця також можна стильно, під модними парасольками, створеними дизайнером Кнутом Горнбоґеном.

Популярні на пляжах всього світу ці незамінні рятівники від пекучого сонячного проміння ось уже з десяток років не міняють своєї зовнішності. Проте, й такий, здавалося б, простий товар можна перетворити в істиний витвір мистецтва. Як то "Camerarius", у тіні якого зараз ніжиться сам Горнбоґен.Кнут Горнбоґен (дизайнер): "Відчуття незрівнянні. Кращі ніж зі звичайними парасольками. На мою думку дизайнерські парасольки дають кращу тінь... Вона приємніша."У Горнбоґена усе неординарно та доволі символічно. Включно із назвою компанії - "Скіа", що в перекладі з грецької означає "тінь". І хоча в сонячному бізнесі дизайнер лише кілька років, творець популярних парасольок уже встиг налагодити співпрацю з іменитими німецькими майстрами. Проте, Кнуту й свого успіху не бракує. Так, "Camerarius" - гордий лауреат престижної американської нагороди "Good Design". Мабуть, тому він коштує понад півтори тисячі євро.Кнут Горнбоґен (дизайнер): "Парасолька - це, мабуть, найпростіше, що можна вигадати. Намалювати щось подібне під силу чи не кожному школяреві. Тому, ми намагаємося творити щось неординарне, несхоже на звичайну парасольку. Проте, з іншого боку, ми повинні дати людям щось більш менш знайоме."Століттями парасольки оберігали елегантних леді від палючого сонячного проміння. Вважають, що вигадали такий популярний у XVI столітті аксесуар в Азії. Практично одразу собі на озброєння сонячні парасольки взяли європейські модниці. Проте, з часом про них забули: на початку ХІХ сторіччя популярною стала засмага.Сьогодні ж дизайнери відкривають для себе істину красу тіней знову.Аня Енґельке (дизайнерка): "Тіні - це випадкові творіння природи, які нам дають сонце, дерева та будь-яке інше середовище. Це лише випадкова гра світла. Тож, якось я подумала, що в певних місцях та ситуаціях було б чудово спіймати цю тінь та показати людям."Таку гру світла та тіні Аня записала на відео, оформивши фантастичне кіно спеціально написаним до нього саундтреком. Дизайнерка сподівається, що такий DVD користуватиметься неабияким попитом.Спершу такий тіневий бізнес був чимось схожим на хобі для Кнута Горнбоґена. Проте, сьогодні повноцінна фірма, на яку працюють п`ятеро досвідчених майстрів, обслуговує як великі компанії, так і приватних клієнтів по всьому світі.Кнут Горнбоґен (дизайнер): "Так, це правда, ми працюємо в тіні, проте у нас все легально."Пляжна парасолька Juri G - іще один успішний продукт компанії "Скіа". Схожий на літаючу тарілку іншопланетного походження цей експонат автор назвав на честь радянського космонавта Гагаріна. Та оцінив його відповідно по-космічному - 3 тисячі євро. 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 14 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
405
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 648
Яким буде курс долара в Україні цього тижня
сьогодні, 19:06 Яким буде курс долара в Україні цього тижня
710
Збиття
сьогодні, 18:23 Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
19515
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
320
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук