Ексклюзивні парасольки

Ховатися від сонця також можна стильно, під модними парасольками, створеними дизайнером Кнутом Горнбоґеном.

Популярні на пляжах всього світу ці незамінні рятівники від пекучого сонячного проміння ось уже з десяток років не міняють своєї зовнішності. Проте, й такий, здавалося б, простий товар можна перетворити в істиний витвір мистецтва. Як то "Camerarius", у тіні якого зараз ніжиться сам Горнбоґен.Кнут Горнбоґен (дизайнер): "Відчуття незрівнянні. Кращі ніж зі звичайними парасольками. На мою думку дизайнерські парасольки дають кращу тінь... Вона приємніша."У Горнбоґена усе неординарно та доволі символічно. Включно із назвою компанії - "Скіа", що в перекладі з грецької означає "тінь". І хоча в сонячному бізнесі дизайнер лише кілька років, творець популярних парасольок уже встиг налагодити співпрацю з іменитими німецькими майстрами. Проте, Кнуту й свого успіху не бракує. Так, "Camerarius" - гордий лауреат престижної американської нагороди "Good Design". Мабуть, тому він коштує понад півтори тисячі євро.Кнут Горнбоґен (дизайнер): "Парасолька - це, мабуть, найпростіше, що можна вигадати. Намалювати щось подібне під силу чи не кожному школяреві. Тому, ми намагаємося творити щось неординарне, несхоже на звичайну парасольку. Проте, з іншого боку, ми повинні дати людям щось більш менш знайоме."Століттями парасольки оберігали елегантних леді від палючого сонячного проміння. Вважають, що вигадали такий популярний у XVI столітті аксесуар в Азії. Практично одразу собі на озброєння сонячні парасольки взяли європейські модниці. Проте, з часом про них забули: на початку ХІХ сторіччя популярною стала засмага.Сьогодні ж дизайнери відкривають для себе істину красу тіней знову.Аня Енґельке (дизайнерка): "Тіні - це випадкові творіння природи, які нам дають сонце, дерева та будь-яке інше середовище. Це лише випадкова гра світла. Тож, якось я подумала, що в певних місцях та ситуаціях було б чудово спіймати цю тінь та показати людям."Таку гру світла та тіні Аня записала на відео, оформивши фантастичне кіно спеціально написаним до нього саундтреком. Дизайнерка сподівається, що такий DVD користуватиметься неабияким попитом.Спершу такий тіневий бізнес був чимось схожим на хобі для Кнута Горнбоґена. Проте, сьогодні повноцінна фірма, на яку працюють п`ятеро досвідчених майстрів, обслуговує як великі компанії, так і приватних клієнтів по всьому світі.Кнут Горнбоґен (дизайнер): "Так, це правда, ми працюємо в тіні, проте у нас все легально."Пляжна парасолька Juri G - іще один успішний продукт компанії "Скіа". Схожий на літаючу тарілку іншопланетного походження цей експонат автор назвав на честь радянського космонавта Гагаріна. Та оцінив його відповідно по-космічному - 3 тисячі євро.