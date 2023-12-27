Ексморпіх США Дуган, який зараз живе в Росії, видав брехню про "яхти Зеленського". Він поширив чутки, що президент Зеленський на гроші, надані США на допомогу Україні, нібито через своїх радників та підставних осіб заплатив 75 мільйонів доларів за дві яхти.

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Документи – фальшивка

Дослідники дезінформації з Університету Клемсона з'ясували, що той самий Дуган дійсно є колишнім морським піхотинцем, а потім став поліцейським з Флориди. Після відставки у 2009 році він заснував вебсайт, на якому почав поширювати брехню про своїх колишніх роботодавців. Після рейду ФБР у його офіс він був змушений втекти до Росії, де отримав політичний притулок.

Служба Бі-Бі-Сі Verify виявила, що принаймні частина вебсайту DC Weekly розміщена на сервері у Москві. Також з’ясувалося, що Дуган став коментатором цього видання після того, як дав кілька лекцій у навчальних закладах, пов’язаних з російським МЗС.

Щодо "яхт Зеленського", то брокери компанії, яка виставила судна на продаж, стверджують, що це фейк, а документи про їхнє придбання президентом України чи його радниками – фальшивка.

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