Ексморпіх США Дуган, який зараз живе в Росії, видав брехню про "яхти Зеленського". Він поширив чутки, що президент Зеленський на гроші, надані США на допомогу Україні, нібито через своїх радників та підставних осіб заплатив 75 мільйонів доларів за дві яхти.
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Документи – фальшивка
Дослідники дезінформації з Університету Клемсона з'ясували, що той самий Дуган дійсно є колишнім морським піхотинцем, а потім став поліцейським з Флориди. Після відставки у 2009 році він заснував вебсайт, на якому почав поширювати брехню про своїх колишніх роботодавців. Після рейду ФБР у його офіс він був змушений втекти до Росії, де отримав політичний притулок.
Служба Бі-Бі-Сі Verify виявила, що принаймні частина вебсайту DC Weekly розміщена на сервері у Москві. Також з’ясувалося, що Дуган став коментатором цього видання після того, як дав кілька лекцій у навчальних закладах, пов’язаних з російським МЗС.
Щодо "яхт Зеленського", то брокери компанії, яка виставила судна на продаж, стверджують, що це фейк, а документи про їхнє придбання президентом України чи його радниками – фальшивка.
Росія готує ІПСО проти України
- Російські загарбники готують інформаційно-психологічні операції проти України. На просування пропагандистських наративів агресор витрачає величезні ресурси. Представник ГУР в ефірі телемарафону розкрив плани ворога. Андрій Юсов зауважив, що йдеться про цілу низку ІПСО.
- Юсов наголосив, що йдеться не про період, безпосередньо пов'язаний зі святами. Зазначив, що наразі фіксують розгортання цілої низки інформаційно-психологічних пропагандистських операцій проти України.
- Також підкреслив, що на просування своїх наративів окупанти витрачають величезні ресурси. Адже це все одно дешевше, аніж продовжувати фінансувати повномасштабне вторгнення, бойові дії по всій лінії фронту. Тож спроби ворога будуть продовжуватися.