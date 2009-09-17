Експансія Geely

Geely може стати партнером Magna.

Китайська автомобільна компанія веде переговори з канадським виробником автозапчастин про придбання частки в Opel. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела, додавши, що канадська компанія поки утримується від такого партнерства. Про інші деталі переговорів поки невідомо.10 вересня концерн General Motors офіційно оголосив ім'я покупця контрольного 55% пакету акцій компанії Opel/Vauxhall. Ним став міжнародний консорціум, у який входять канадська Magna International і російський Сбербанк. За умовами угоди, решта 10% "нового" Opel залишаться в співробітників концерну, 35% - в GM, а уряд Німеччини гарантує додаткову фінансову підтримку. Сума угоди не уточнюється, її мають завершити вже на початку жовтня.Цікаво, що 9 вересня китайська автомобілебудівна компанія Geely Automotive заявила, що має намір купити іншого європейського автовиробника Volvo Car, який є підрозділом американської Ford.