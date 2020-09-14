На Сумщині охоронці викликали поліцію через те, що 2 жінки з дитиною зайшли в магазин без масок. Невдовзі поліція наздогнала жінок у місті і заблокувала їхнє авто, направивши на водійку пістолет, коли в машині перебувала дитина.

Через розголос у соцмережах керівництво поліції Сумщини пообіцяло провести службове розслідування поведінки патрульних. Про те, чи були дії поліції адекватними в ефірі 24 каналу розповів експерт Центру політико-правових реформ Євген Крапивін.

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За його словами, необхідно встановити так званий причинно-наслідковий зв'язок з погляду закону.

"Якщо була спроба наїзду, тоді працівник поліції мав підставу застосовувати зброю з попередженням. Проте на відео цей момент не зафіксований, тому відповідний запис треба взяти з нагрудної камери поліцейського", – сказав експерт.

Чи були дії поліції законними

Згідно з інформацією Крапивіна, якщо спроби наїзду не було, а співробітник поліції лише вимагав жінок вийти з машини і згодом направив зброю – це однозначно безпідставний намір застосувати силу.

Це дисциплінарний проступок. Однак чи є це перевищенням повноважень у розумінні кримінального кодексу – відповісти не можна, адже потрібне службове розслідування,

– повідомив він.

Також експерт зазначив, що реакція поліції на правопорушення є неспівмірною. Вони повинні були або скласти протокол ще у супермаркеті, або відпустити людей та шукати тяжчі порушення норм карантинних заходів.

До чого тут "палочна" система у поліції

За словами Крапивіна, "палочна" система однозначно збереглася у слідчих підрозділах, у адміністративній практиці її менше.

Що таке "палочна" система? "Палочна" система – неформальна назва системи, у якій ефективність правоохоронців вимірюється статистикою зареєстрованих і розслідуваних злочинів. Кожен злочин у звіті позначається палочкою, звідси і назва.

"Зокрема, це залежить від регіону, підрозділу та конкретного керівника. За порушення прав карантину вимагається складати більше протоколів. Однак щодо цього питання вже є погана судова практика", – сказав він.

Експерт наголосив, що потрібно виокремлювати тяжчі порушення. Тобто ті, в яких людина не лише не одягнула маску, а мала високу температуру та могла створити ризик зараження. "Поліцейські не можуть обмежитись усним зауваженням – це може зробити лише суд як компетентний орган. Тому у поліцейського є вибір: взагалі не реагувати на порушення карантину, або складати протокол", – підсумував Крапивін.

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