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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Експерти назвали смартфон з найкращим дисплеєм

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Samsung Galaxy Note9
Samsung Galaxy Note9 / Фото з відкритих джерел

Експерти з DisplayMate провели тестування, в якому новий смартфон Samsung Galaxy Note9 набрав рекордно високий бал щодо якості дисплея.

Про це пише SlashGear.

Як кажуть творці рейтингу, вони враховують поліпшення якості зображення і точність передачі кольору, саме Samsung йде в цьому напрямку.

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Так, у порівнянні з попередником Galaxy Note8, екран Note9 став на 27% яскравішим. Також експерти зауважили досягнення в передачі кольору і назвала екран таким, що "візуально не відрізнити від досконалості".

Так, фахівці з DisplayMate поставили дисплею Note9 найвищий бал в історії – А+.

Samsung Galaxy Note9: відео

Samsung Galaxy Note9 отримав 6,4-дюймовий Super AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2960 х 1440 пікселів з можливістю ручного регулювання від HD + (1480 х 720) до Full HD + (2220 х 1080) і WQHD + (2960 х 1440). Також впроваджена підтримка розширеного динамічного діапазону HDR10.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
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