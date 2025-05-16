Колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський сказав 24 Каналу, що дасть Україні експорт зброї.

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Чому Україні потрібен експорт зброї

Авіаексперт зазначив, що суспільству потрібно зрозуміти, що Україні не вистачає не зброї, а коштів. І відновлення експорту озброєння суттєво вплине на наші майбутні перспективи.

Він пояснив, що FPV-дрон, який ми використовували на початку повномасштабного вторгнення, тоді коштував близько 300 доларів. Тепер це набагато дорожча одиниця техніки, тому що має машинний зір, різноманітні камери й різні засоби зв'язку.

І є куди рухатися далі, тому що дрон на оптоволокні – це була неправильна реакція на його застосування з боку росіян,

– заявив Храпчинський.

За його словами, дрон на оптоволокні має існувати як одиниця у тому випадку, якщо військові перебувають на ділянці фронту, де немає оперативної інформації щодо радіотехнічної обстановки. Однак усе-таки варто робити ставку на технологічніші рішення.

І саме завдяки експорту озброєння й появі спільних підприємств з європейськими компаніями, додав він, можна говорити про отримання більшого досвіду та технологічності завдяки комплектуючим.

Які можливі перспективи від експорту зброї

Ексофіцер Повітряних сил наголосив, що всі гроші, які надходитимуть від продажу нашої зброї за кордон, треба урегулювати в законодавчій нормі – що якась сума інвестується в перспективні розробки.

Також, за його словами, варто створити в Україні щось на кшталт "інженерної ставки", аби, аналізуючи використання будь-якого озброєння, пропонувати бачення на 10 кроків уперед: що ми використовуватимемо на лінії бойових зіткнень через місяць, через рік.

Адже, зауважив авіаексперт, була прогнозована поява у росіян тих самих "Бандеролей". Ми ж розуміємо, що ворог бачить, як ми протидіємо "Шахедам", і він шукатиме варіанти або завдяки швидкості, або завдяки іншим можливостям.

Тому, резюмував Храпчинський, потрібен глибокий аналіз і пошук саме комплексних рішень для технологічній протидії противнику, який воює переважно кількістю.