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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Експорт електрики

12:50, 13 квітня 2009 240

Лібералізація експорту електроенергії - відтерміновується.

Президент Віктор Ющенко наклав вето на відповідний закон, ухвалений наприкінці березня. Відповідно до нього, мали запроваджуватися аукціони на експорт електроенергії. Передбачалося, що компанії закуповуватимуть її на оптовому ринку, а доступ до міждержавних електромереж отримуватимуть на конкурсі.Експерти кажуть, що ухвалення цього законопроекту дає змогу підвищити вартість української електрики, яка продається за кордон. Як уже повідомлялося, непоодинокими були випадки поставок енергії країнам-сусідам за цінами нижчими, ніж на внутрішньому українському ринку. І єдиним постачальником вітчизняної електрики за кордон наразі є "Укрінтеренерго".Зауважимо, Президент відмовився підписувати згаданий закон, оскільки цей документ не регулює імпорт і транзит енергії. Водночас, розробники кажуть, що ці питання вже прописані у законі "Про електроенергетику" і прогнозують, що на повторному розгляді, депутати подолають вето Президента. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 квітня 2009
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