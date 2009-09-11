Експорт металу

Проти українських сталеварів порушили антидемпінгове розслідування.

Цього разу у Пакистані, - повідомляє "Комерсант-Україна". Крім українців, розслідування торкнеться постачальників горяче-катаного прокату з Японії, Сполучених Штатів, Бельгії та Росії.З початку року обсяг поставок українського прокату до Пакистану становив 123 тис. т. на 43 млн. дол. Найбільшим його виробниками є Маріупольський комбінат Ілліча, Алчевський комбінат, Запоріж- та Азовсталь.Ще одне антидемпінгове розслідування, щодо українських виробників триває в Росії. Загалом, за даними Ради національної безпеки та оборони, протягом першого півріччя поточного року, порівняно з 2008-им розслідування щодо українських товарів скоротилися з 500 до 5 млн. дол.