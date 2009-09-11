20:52
25 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, сьогодні
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Експорт металу

      251

      Проти українських сталеварів порушили антидемпінгове розслідування.

      Цього разу у Пакистані, - повідомляє "Комерсант-Україна". Крім українців, розслідування торкнеться постачальників горяче-катаного прокату з Японії, Сполучених Штатів, Бельгії та Росії.З початку року обсяг поставок українського прокату до Пакистану становив 123 тис. т. на 43 млн. дол. Найбільшим його виробниками є Маріупольський комбінат Ілліча, Алчевський комбінат, Запоріж- та Азовсталь.Ще одне антидемпінгове розслідування, щодо українських виробників триває в Росії. Загалом, за даними Ради національної безпеки та оборони, протягом першого півріччя поточного року, порівняно з 2008-им розслідування щодо українських товарів скоротилися з 500 до 5 млн. дол.
      blog_ava
      Що загрожує Росії в разі невиконання умов міжнародного трибуналу ООН?
      сьогодні
      4713
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 11 вересня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Київ у цифрах: все, що потрібно знати про історію столиці
      сьогодні , 20:33 Київ у цифрах: все, що потрібно знати про історію столиці
      Євгенія Мазур 4 3679
      Він зробив так, як мав зробити кожен, – мати полоненого українського моряка Небилиці
      сьогодні , 17:34 Він зробив так, як мав зробити кожен, – мати полоненого українського моряка Небилиці
      770
      Британські ЗМІ про відставку Терези Мей: Витривалість – не стратегія
      сьогодні , 17:15 Британські ЗМІ про відставку Терези Мей: Витривалість – не стратегія
      Світлана Попова 1194
      Топ-5 найкрасивіших парків Європи
      сьогодні , 17:00 Топ-5 найкрасивіших парків Європи
      Інститут Просвіти 1374
      День Києва 2019: афіша святкових заходів
      сьогодні , 10:01 День Києва 2019: афіша святкових заходів
      2414
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук