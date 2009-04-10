Екстрадиція молдаван

ГПУ почала доекстрадиційні заходи щодо молдаван, затриманих в Одесі.

Генпрокуратура України здійснює доекстрадиційні заходи по відношенню до двох громадян Молдови, яких підозрюють у організації масових заворушень у Кишиневі. Як пояснили у прес-службі відомства, цієї процедури потребує міжнародне законодавство, зокрема і для того, щоб правоохоронні органи обох країн не були звинувачені у політичних репресіях. Доекстрадиційні та екстрадиційні заходи займуть чимало часу, повідомили у Генпрокуратурі, до того ж затримані можуть подати клопотання про надання політичного притулку в Україні, а отримавши відмову - оскаржити її. Нагадаємо у середу правоохоронці затримали у аеропорту Одеси двох громадян Молдови - Габріела Статі та Аурена Марінеску, яких на батьківщині розшукують за підозрою в організації заворушень з метою захоплення влади.