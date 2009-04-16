Екстрадиція молдаван

Екстрадитували молдаван, підозрюваних у організації безпорядків у Кишиневі.

Двоє громадян Молдови, яких підозрюють у причетності до організації масових безпорядків у Кишиневі, екстрадовані на батьківщину. Про це агенції Інтерфакс-Україна повідомив заступник генпрокурора України Олександр Шинальський. Габріеля Статі та Аурена Марінеску затримали українські правоохоронці в аеропорту Одеса 9 квітня.Протягом 10 днів вони могли оскаржити рішення Генпрокуратури про естрадицію, однак цього не зробили - зазначив посадовець. У Молдові Статі та Марінеску інкримінують антиконституційні дії, скоєні з метою захоплення та насильницького утримання державної влади під час масових безпорядків у Кишеневі 6-7 квітня.