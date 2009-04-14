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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Екстремальний візит

Фінансові ринки 08:58, 14 квітня 2009 247

Летовище, де перебував член конгресу США, обстріляли з мінометів.

Робота конгресмена небезпечна для вашого життя. Принаймні таке враження могло скластися у члена американського конгресу Дональда Пейна після відвідин Сомалі. Аеропорт, в якому перебував політик, з мінометів обстріляли невідомі. Як повідомляє агенція Reuters, одна міна впала на територію летовища, коли літак конгресмена готувався до відльоту, а ще п’ять снарядів - вже після зльоту повітряного судна. На щастя конгресмен відбувся легким переляком. За повідомленням місцевої поліції в результаті обстрілу ніхто не постраждав. Правоохоронці припускають, що причетними до інциденту можуть бути сомалійські пірати. Зазначимо, американський конгресмен демократ Дональд Пейн прилетів до Могадішо для перемовин з владою Сомалі. Сторони обговорили аспекти боротьби світової спільноти із сомалійськими піратами. Останнім часом діяльність знахабнілих корсарів стала справжньою проблемою для судноплавства у цій частині світу. Зокрема 8 квітня пірати захопили судно Маерск Алабама, на борту якого перебували громадяни США. Екіпажу вдалося повернути контроль над судном, проте капітан корабля, якого пірати взяли в полон, був звільнений лише за декілька днів.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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