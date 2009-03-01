Екстрений саміт ЄС

Лідери країн ЄС зібралися у Брюсселі на екстрений саміт.

На позачерговій зустрічі країни-члени Євросоюзу повинні скоординувати подальші дії, спрямовані на подолання фінансової та економічної кризи. Саміт скликала головуюча в ЄС Чехія під тиском Франції та Німеччини.Прем’єр-міністр Угорщини Ференц Дюрчань закликав створити спеціальний фонд у 250 мільйонів доларів для допомоги країнам східної Європи. Цю пропозицію відкинула канцлер Німеччини Ангела Меркель. Одна з головних тем саміту - допомога автомобільній промисловості. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив про можливість введення протекціоністських заходів. Цим французький лідер викликав критику низки держав ЄС.Таким чином, саміт відбувається на тлі розколу – у середині євроспільноти утворилося 2 табори. Західні держави на чолі з Парижем та Берліном дбають передусім про власну автопромисловість. Натомість держави Східної Європи вимагають для себе стабілізаційну програму. Як пише британська газета “Times”, внаслідок цього є загроза розпаду основи ЄС - єдиного економічного простору. Наступний саміт ЄС повинен відбутись 19-20 березня.