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Екстрім-стрибок

18:08, 1 березня 2009 288

Стрибнути з висоти 10-поверхового будинку в палаючому костюмі — мрія молодого кримського каскадера.

Для стрибка було обране західне узбережжя Криму поблизу селища Берегове. Щоб додати драматизму події каскадеру перед стрибком підпалили костюм. Все відбулося за півхвилини. Висота, з якої здійснювався стрибок - 4 з половиною метри, весь інший шлях каскадер котився по ґрунті і в результаті впав в море, температура води в якому - лише 4 градуси тепла.Артем Сінютін (каскадер): “Я добивався цього з дитинства. Завжди мріяв стати каскадером. І ось мрія збулася. Я завжди мрія про рекорд”.Тренер молодого каскадера каже, реалізувати подібний стрибок допомогли щоденні тренування та моральний настрій, бо жодної страховки під час стрибка не використовували.Сергій Логачев (каскадер): “Щоби працювати і не прив’язуватися до складних механізмів та страховок, ми навчилися робити це без всяких пристосувань. В нас немає на них грошей”.Екстремальний захід закінчився вдало та без ушкоджень. Однак, організатори не врахували кілька важливих умов. Зокрема, не запросили медиків та рятувальників, адже місцевість, де встановлювався рекорд, небезпечна, зсуви ґрунту відбуваються тут постійно. Дивним видався і диплом, яким нагородили виконавця трюку. Дата стрибка, висота скелі та навіть прізвище каскадера були написані невірно. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 березня 2009
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