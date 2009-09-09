Екзамен для миротворців

Вибухи, стрілянина та сутички з біженцями - саме до цього готують українських миротворців.

На Житомирщині відбувся перший екзаменаційний день для добровольців тринадцятої ротації вітчизняної частини "Укрполбату", які в листопаді на 10 місяців відбудуть до Косова. Олег Гуляк (командир бригади): “Підрозділи, спеціальні роти підрозділів забезпечення виконують саме ті завдання, і роблять ту роботу, яка там буде з ними проводитись, безпосередньо в Косово. Ми намагалися спланувати це заняття так, щоб контингент потренувався прожити один день із життя свого перебування в Косово”. Виявити в автомобілі контрабанду - одне зі завдань для військових. Відтак, вони ретельно дослідили бак для палива та ледь не розібрали багажник журналістського автомобіля. Найчастіше ж у Косово трапляються сутички з біженцями, тож для добровольців організували зустріч з уявними мешканцями "гарячої точки". Іван Кисельов (командир спецвзводу): “В першу чергу треба заспокоїти цих людей, населення, тому що вони переживають за те, що нема де жити, нема що їсти, немає до кого звернутися, тому що біженці є біженці, дуже тяжко їм жити, треба їх заспокоїти і треба вести з ними так, щоб вони відчували довіру до людей, з якими вони спілкуються”. Аби перевірити солдатів ще й на сміливість, не пошкодували у Міноборони і підривної речовини для створення справжніх вибухів. Проте, економити таки доведеться, зокрема, на перевезенні миротворців - їх доставлять на Балкани не літаками, а залізницею.