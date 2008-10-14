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      Екзамен на плацу

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      Екзамен на плацу

      Львівські військові складають екзамени.

      Традиційно у жовтні вони перед керівництвом марширують у повсякденній та польовій формі. З повним екіпіруванням показують вміння йти в ногу і виконувати стройові прийоми.Віктор Тютюнников (начальник штабу ЗахОК): “Сьогодні тільки по зовнішньому вигляду, тому що це тільки один із елементів перевірки. А далі буде перевірка і бойової підготовки, і рівня бойової готовності а також виконання різних завдань“.А от найскладнішим випробуванням для військових є виконання пісні. Це теж обов’язковий елемент екзамену. Репертуар обрали самі - традиційний український фольклор.За пісню, зовнішній вигляд та стройову підготовку офіцерам виставлять оцінки. Від цього залежатиме їхня атестація. Згодом перевірки почнуться і в інших військових частинах.
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      Теги: Новини України
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      Новини за 14 жовтня 2008
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