14:41
26 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Загроза для Путіна – Шнуров іде в політику. Пророк сказав, що Лазарєв пабєдіт
      Вєсті Кремля
      21:56, 25 березня
      Вєсті.UA: Путінський адепт Вілкул. Гопник Добкін під градусом
      Вєсті.UA
      20:08, 25 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Екзотичні фото

      420

      Поки люди відпочивають - сови, орли, мавпи та крокодили працюють.

      Усіх їх привозять на кримський берег підприємливі фотографи. Фото зі звіром за символічну плату дає можливість добре заробити в сезон. Натомість фахівці різних відомств - від правоохоронців до ветеринарів чи не щодня перевіряють місця масового відпочинку людей, де працюють так звані “чорні” фотографи. Встановити звідкіля потрапили сюди звірі-фотомоделі - не так вже й легко.Максим Балахонов (міжрайонний природоохоронний прокурор АРК): “Або контрабандним шляхом, або вже тут незаконно придбали. Місця, де ці звірі розмножуються дуже важко визначити. Це можуть бути зоокуточки, зоопарки”.Попри заборону, яка діє в Криму вже півтори роки, фотозйомка з дикими тваринами - процвітаючий бізнес. Вартість екзотичного фото коливається в межах від 10 до 40 гривень. Аби заспокоїти тварин їм роблять спеціальні ін’єкції, виривають зуби та нігті. Щеплення “фотомоделям по неволі” не проводять, тому вони є потенційними носіями недуг не лише для інших тварин, а й для людей.Михайло Скібін (заступник начальника Сімферопольської держветінспекції): “Починаючи від такого захворювання як СПІД, яким тварина може вкусивши занести дане захворювання людині, закінчуючи - туберкульоз, коростяний кліщ”.Експлуатацію екзотичних тварин припинив би попит на такий вид послуг - стверджують фахівці. Згідно з законодавством, знущання над тваринами караються штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, це приблизно 850 гривень, або арештом на строк до 6 місяців.
      blog_ava
      Скільки можна вживати яєць на тиждень: неочікувані висновки
      сьогодні
      6807
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 9 серпня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Від офіціанта до власника люксового бренду: історія створення Gucci
      сьогодні , 13:00 Від офіціанта до власника люксового бренду: історія створення Gucci
      Юлія Турелик 413
      Інвестиції в Україну: чому українці можуть лише мріяти про іноземних інвесторів?
      сьогодні , 12:07 Інвестиції в Україну: чому українці можуть лише мріяти про іноземних інвесторів?
      Артем Овдієнко 408
      Національна гвардія: кого і від кого вона захищає
      сьогодні , 09:01 Національна гвардія: кого і від кого вона захищає
      Євгенія Мазур 1
      В самолете президента Польши Леха Качиньского нашли следы взрывоопасных материалов
      сьогодні , 08:40 В самолете президента Польши Леха Качиньского нашли следы взрывоопасных материалов
      Злой Одессит 1582
      Збірна України завдяки автоголу вирвала перемогу в Люксембургу
      сьогодні , 07:39 Збірна України завдяки автоголу вирвала перемогу в Люксембургу
      3585
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук