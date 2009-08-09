Екзотичні фото

Поки люди відпочивають - сови, орли, мавпи та крокодили працюють.

Усіх їх привозять на кримський берег підприємливі фотографи. Фото зі звіром за символічну плату дає можливість добре заробити в сезон. Натомість фахівці різних відомств - від правоохоронців до ветеринарів чи не щодня перевіряють місця масового відпочинку людей, де працюють так звані “чорні” фотографи. Встановити звідкіля потрапили сюди звірі-фотомоделі - не так вже й легко.Максим Балахонов (міжрайонний природоохоронний прокурор АРК): “Або контрабандним шляхом, або вже тут незаконно придбали. Місця, де ці звірі розмножуються дуже важко визначити. Це можуть бути зоокуточки, зоопарки”.Попри заборону, яка діє в Криму вже півтори роки, фотозйомка з дикими тваринами - процвітаючий бізнес. Вартість екзотичного фото коливається в межах від 10 до 40 гривень. Аби заспокоїти тварин їм роблять спеціальні ін’єкції, виривають зуби та нігті. Щеплення “фотомоделям по неволі” не проводять, тому вони є потенційними носіями недуг не лише для інших тварин, а й для людей.Михайло Скібін (заступник начальника Сімферопольської держветінспекції): “Починаючи від такого захворювання як СПІД, яким тварина може вкусивши занести дане захворювання людині, закінчуючи - туберкульоз, коростяний кліщ”.Експлуатацію екзотичних тварин припинив би попит на такий вид послуг - стверджують фахівці. Згідно з законодавством, знущання над тваринами караються штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, це приблизно 850 гривень, або арештом на строк до 6 місяців.