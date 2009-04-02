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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Електрика не подорожчає

17:58, 2 квітня 2009 274

НКРЕ відмінила рішення про підвищення тарифів на електроенергію.

Національна комісія електрорегулювання відмінила своє рішення про підвищення з 1 квітня тарифів на електроенергію для населення, що використовує понад 400 кіловат-годин на місяць. Такі споживачі мали платити у тричі більше - понад 76 копійок за кіловат. Як пояснив голова комісії Валерій Кальченко, НКРЕ проаналізувала численні звернення громадян і зрозуміла, що високі тарифи вдарять по кишенях далеко не заможних сімей. У першу чергу постраждали б ті, хто використовує в побуті лише електрику і немає інших джерел енергії. Валерій Кальченко (голова Національної комісії електрорегулювання): "Ми сподівалися, що ті, хто споживає електроенергію більше, ніж 400 кіловат - це достатньо заможні люди, які не рахують ту кількість електрики, яку вони використовують - всі ті винятки ми хотіли передбачити, але вони не були передбачені."Голова комісії дав зрозуміти, що до кінця року НКРЕ не підвищуватиме тарифи на електроенергію для населення. Натомість нацкомісія зараз роздумує над тим, яким шляхом варто йти, аби привести ціни на електрику для громадян до економічно обґрунтованих.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 квітня 2009
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