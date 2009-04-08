Електрокар Tesla Roadster

Новий електромобіль популярніший у каліфорнії навіть за Ferrari.

Він швидкий і може навіть дати фору Ferrari через свою ціну, однак їздить виключно на електриці і не викидає жодних шкідливих газів в атмосферу. Електромобіль Tesla Roadster надзвичайно популярний в Південній Каліфорнії, і його нова модель вже виїхала на автошляхи, збуджуючи ще більший інтерес та захоплення серед заможних.Навряд чи електричний автомобіль асоціюється у когось зі швидкістю та ефектністю. Скоріше, його звикли сприймати як слабку альтернативу традиційним автомобілям. Однак цей образ змінюється. Каліфорнія перетворилась на найпотужніший у світі ринок компанії Tesla Motors, яка вже просто не встигає задовольняти попит своїх клієнтів. 2 роки тому Tesla запустила виробництво свого електричного авто Roadster, одного з небагатьох достойних конкурентів класичним машинам.Сьогодні попит на цей автомобіль просто величезний. Агентство компанії у Санта-Моніці вже розпродало понад 200 машин, однак ще тисяча клієнтів, серед яких є й відомі зірки, чекають своєї черги.І хоча перша модель за ціною 109 тисяч по кишені не всім, нова версія S, яка з'явилась нещодавно, вдвічі дешевша й обіцяє зацікавити більш практичних покупців, і, відповідно, перетворити каліфорнійську компанію з другорядного гравця на ринку у провідного автовиробника.Джеремі Снайдер (генеральний директор підрозділу південної каліфорнії Tesla Motors): "Причиною популярності цього автомобіля є те, що жителям Південної Каліфорнії, зокрема Лос-Аджелеса, властиве прогресивне мислення, вони швидко сприймають новинки і є екологічно свідомими, не забуваючи водночас й про свій імідж. Ми не хочемо жертвувати своїм статусом заради довкілля. А тому Tesla Roadster досконало пасує до солідного іміджу. По суті, він його навіть підсилює".Машину живить масивний комплект літій-іонних батарей, виготовлених за тією ж технологією, що й акумулятори для лептопів та стільникових телефонів. Вона важить близько 450 кілограмів і займає майже всю задню частину автомобіля.Джеремі Снайдер (генеральний директор підрозділу південної каліфорнії Tesla Motors): "В блоці електроніки на борту наших авто є зарядний пристрій, який дозволяє, під'єднавши кабель, поповнити батарею або від звичайної розетки, як мобільний телефон, або від попередньо встановленого вдома високопотужного перемикача, щоб зарядити електромобіль швидко".Після чотирьохгодинної зарядки автомобіль може подолати близько 350 кілометрів шляху.Незважаючи на складні економічні часи і масштабне скорочення американського авторинку, попит на гібриди продовжує випереджати усі інші. В самій же Tesla кажуть, що поки ще працюють в мінус. Компанія вже отримала додаткове фінансування від інвесторів і чекає на солідну позику від Міністерства енергетики країни. Ці гроші необхідні, щоб прискорити виробництво нової моделі.Втім, яке б майбутнє не чекало на Tesla, Roadster дарує можливість уявити, що чекає попереду на автоіндустрію, яка невпинно стає "електричною".Кріс Пейн (режисер та сценарист документального фільму "Хто вбив електромобіль?"): "Люди, які виготовляють бензинові авто і продають бензин, не хочуть, щоб щось було по-іншому, адже вони надто багато заробляють цим старим способом. А тому існує чимала інерція. На щастя, клієнти говорять: "Ми хочемо бачити зміни і негайно. Зробімо це просто зараз. Каліфорнія є чудовим місцем. В нас тут стільки відновлювальної енергії. Електрика дуже й дуже чиста, відтак ми всі можемо їздити на "зелених" автомобілях".