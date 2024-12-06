У бюджеті України на 2025 рік заклали 775 мільярдів гривень на виробництво дронів. Зокрема, відомо, що Сили оборони отримають у наступному році понад 30 000 ударних безпілотників DeepStrike, передає 24 Канал з посиланням на заяву Михайла Федорова.

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Українські "ельфи" ефективно протидіють ворожим БпЛА

За словами, віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, росіяни використовують розвідувальні дрони для наведення "Іскандерів" і "Ланцетів".

Посадовець наголосив, що збивати БпЛА ракетами ППО дорого й нераціонально, тому учасники Brave1 шукають дешевші рішення.

Довідка: Кластер оборонних технологій Brave1 заснований у 2023 році, зареєстровано 2000 розробок від 900 українських виробників. Brave1 сприяє співпраці в галузі defense tech, розвитку інноваційних технологій та підтримці оборонних рішень. Розробки оцінюються експертами Генштабу, проходять бізнес-експертизу та можуть отримати гранти до 2 мільйонів гривень. Програма також сприяє залученню інвестицій, співпраці з іноземними інвесторами та організовує Invest Demo Days для розробників.

Одним із них є дрон "Ельф-П". Його активно використовують на Харківському, Сумському, Курському та Запорізькому напрямках.

Федоров зауважив, що є уже багато підтверджень уражень російських розвіддронів БпЛА за допомогою "ельфів".

Наразі виробник "Ельф-П" удосконалює розробку, щоб використовувати її для знищення "Шахедів".

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До слова, президент Зеленський передав Силам оборони першу партію новітніх українських ракет "Пекло".