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      "Елітний" аферист

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      Засновнику найгучнішої в Україні афери висунули офіційні звинувачення.

      Олександру Волконському, або ж Шахову, інкримінують організацію афери "Еліта-Центру". Загалом, справа налічує майже 300 томів, а звинувачення зачитували впродовж 3-х днів - повідомили у громадській організації "Центр правозахисту", яка об'єднує ошуканих вкладників.Досудове слідство у справі завершене і передане для ознайомлення потерпілим. Олександра Шахова схопили у Швейцарії ще в листопаді 2007 року, минулої осені "елітного" шахрая екстрадували до України. В результаті будівельної афери "Еліта-Центру", розкритої в лютому 2006 року у Києві, без грошей та без обіцяних квартир залишилися майже 2 тисячі вкладників.
      blog_ava
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      Теги: Новини України
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      Новини за 10 вересня 2009
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