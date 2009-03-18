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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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Еліто-центризм

12:53, 18 березня 2009 299

Тисячі українців, які внесли гроші на будівництво багатоповерхівок, ризикують взагалі не отримати свого житла, або отримати його із кількарічним запізненням.

Так, наразі, за даними ріелторів, у Києві ведуться роботи тільки на п'ятій частині будмайданчиків, на решті - все зупинилося. Девелопари апелюють до нестачі грошей.Частину недобудов узявся оживити уряд. Чиновники навіть готовність оплатити державним коштом завершення тих об'єктів, де робіт виконано хоча б на 70%. Однак обіцяних кабміном грошей - лише 3 мільярди гривень. А заяв будівельників уже надійшло на 7,5 мільярдів.Анатолій Топал (фахівець з нерухомості): “Можемо мати й таке, що “Еліта” буде дитячим “лєпєтом”. Є об'єкти, навіть по Києву їх багато, які проплачені на 100% і вони недобудовані. Що робити цим людям? Вони не попадають під програму ту антикризову Кабінету Міністрів, їм не буде фінансування, бо вони на 100% вже профінансовані”.Як зарадити таким вкладникам, фахівці не знають. Мовляв, держава не напрацювала ні законодавчо, ні на практиці, як способів відчуження таких недобудов та ділянок, так і передачі їх на чийсь баланс для подальшої добудови.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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