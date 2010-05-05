За повідомленням Jerusalem Post, глава Союзу композиторів Єгипту Моунір Аль-Васімі відзначив, що не дозволить, щоб "гомосексуаліст, який бажає заборонити релігію, який стверджує, що пророк Ісса був геєм і закликає країни Близького Сходу надати геям сексуальну свободу" виступив там.

Нагадаємо, що сер Елтон Джон в інтерв'ю для Parade Magazine сказав: "Будучи на хресті, простив він тих, хто розіп'яв його. Ісус хотів, щоб ми любили і вміли прощати один одного. Тому я не можу зрозуміти, чому люди такі жорстокі. Спробуйте на Близькому Сході визнати, що ви - лесбіянка. Краще відразу вмерти".