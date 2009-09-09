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      Емісія облігацій

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      КНР планує вийти на ринок суверенних облігацій.

      За повідомленням китайських ЗМІ, Міністерство фінансів Піднебесної проведе емісію держоблігацій, номінованих в юанях, на загальну суму 100 млрд. юанів. В доларовому еквіваленті це майже 15 млрд. В якості клірингової організації обрано фінустанову BOC Hong Kong. Деталей та термінів випуску боргових цінних паперів поки немає.Емісія облігацій, номінованих в юанях, насамперед, має зміцнити позиції китайської національної валюти на світовому ринку. Для підвищення статусу юаня, влада Китаю вже дозволила іноземним компаніям продавати номіновані в нацвалюті облігації, а також в окремих прикордонних зонах було введено програму з розрахунку за експортно-імпортними операціями в юанях.
      blog_ava
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      Новини за 9 вересня 2009
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