Емісія облігацій

Panasonic фінансуватиме угоду з купівлі компанії Sanyo Electric частково за рахунок емісії боргових цінних паперів.

За повідомленням Bloomberg, японці мають намір випустити корпоративні облігації на більш ніж 4 млрд. дол. Емісія пройде в три етапи: спочатку випустять облігації терміном на 5 років на 2 млрд. дол., а пізніше три та десятилітні боргові папери ще на понад 2 млрд. В Panasonic повідомили, що кошти використають на розвиток, а від коментарів щодо купівлі Sanyo - відмовились.Нагадаємо, про зацікавлення японцями конкурентом Sanyo стало відомо ще восени минулого року. Представники Panasonic активно проводили переговори з головними акціонерами Sanyo - компаніями Goldman Sachs, Sumitomo Mitsui Banking та Daiwa Securities про можливість викупу їх часток. За неофіційними даними, Panasonic пропонує за акцію Sanyo майже 1,5 дол. В такому випадку, для викупу 70% цінних паперів, якими володіють вище зазначені акціонери, японцям знадобиться близько 8 млрд. дол.