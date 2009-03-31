Empire Film Awards

Один із найвпливовіших у галузі кіно та розваг журнал Empireроздав нагороди.

Відразу три відзнаки отримав фільм “Темний лицар”. Серед премій - і звання найкращої стрічки року. По статуетці дісталося Крістоферу Нолану, якого назвали “Найкращим режисером”, та Крістіану Бейлу. Не забули читачі журналу й про покійного Хіта Леджера. Актор, який пішов із життя торік, удостоївся спеціальної відзнаки за здобутки в кіно.Расселу Кроу дісталася відзнака “Актор нашого часу”, а Віґґо Мортенсен удостоївся звання “Ікони журналу Empire”. Серед інших переможців - зірка “Суїні Тодда” Гелена Бонем-Картер та остання “дівчина Бонда” Гемма Артертон. Окрім цього, титулом “трилера” нагородили “Квант Милосердя”, найкращим науково-фантастичним фільмом назвали “Особливо небезпечного” Тімура Бекмамбетова, а “Рок-н-роллу” екс-чоловіка Мадонни - найкращим британським кіно.Відзначилася подія й феноменальною зірковою присутністю на метр квадратний. Червоний килим цього року буквально “кишів” знаменитостями: Рассел Кроу, Віґґо Мортенсен, Жерар Батлер, Марк Стронґ, Джеймс МакевОй, Ольга Куриленко, Маккензі Крук, Майкл Шин, Гелена Бонем-Картер та чимало інших. Режисерську “братію” Голлівуда на врученні представляли Ґай Річчі, Денні Бойл, Тім Бартон та Пол Ґрінґрас.