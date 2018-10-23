Енергетичний скандал з Дубневичами: на Львівщині люди залишилися без гарячої води та опалення

На Львівщині Новий Розділ та Новояворівськ опинилися у центрі енергетичного скандалу – вони залишилися без гарячої води, а тепер і без опалення.

Впливові політики, народні депутати брати Дубневичі встановили контроль над місцевими ТЕЦ і перетворили їх на елементи власного бізнесу.

Читайте також: Опалювальний сезон розпочався у Києві з неприємності: промовисте відео

Коли ж держава вирішила повернути електростанції у свою власність, то почали просто саботувати це рішення і блокувати роботу ТЕЦ. Відтак, у заручниках опинилися не лише підприємства, й сотні тисяч людей, які мерзнуть, попри календарний початок опалювального сезону.

У мешканців вже кілька місяців немає й гарячої води. А все через місцеву ТЕЦ під керуванням ТОВ "Енергія". В НАБУ виявили причетність "Енергії" до братів Дубневичів і звинуватили у розкраданні понад 300 мільйонів кубометрів природного газу на суму більше, ніж 1,4 мільярда гривень. У червні суд арештував активи "Енергії" і держава призначила нового управителя.

Керівництво власника саботує те, щоб працівники здійснювали будь яку діяльність на даній ТЕС,

– сказав начальник управління Нацагентства з питань виявлення активів Віталій Різник.

Із майже 300 працівників Новороздільської ТЕЦ на зміну не вийшов ніхто. Тож початок опалювального сезону, який мав би розпочатись 22 жовтня - перенесли на невизначений термін.

Місто стало заручником даної ситуації. Є організація, яка має номінації, має підписані договори на газ. І може подати газ на ТЕЦ, а друга організація має у власності ще й арештовані активи,

– наголосив міський голова Нового Роздолу Андрій Мелешко.

До нового управителя – компанії "Гарант енерго М" теж чимало питань. Обрали її фактично без конкурсу. ТЕЦ фірма до цього ніколи не управляла, займалася електромонтажними роботами.

І найцікавіше, як з'ясували журналісти проекту 24 каналу Центр розслідувань України – її керівник Володимир Купчак, у 2007 був головою правління "Івано-Франківськгазу" і міг підготувати підгрунтя для приватизації фірми Дмитром Фірташем.