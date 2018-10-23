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      Енергетичний скандал з Дубневичами: на Львівщині люди залишилися без гарячої води та опалення

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      На Львівщині Новий Розділ та Новояворівськ опинилися у центрі енергетичного скандалу – вони залишилися без гарячої води, а тепер і без опалення.

      Впливові політики, народні депутати брати Дубневичі встановили контроль над місцевими ТЕЦ і перетворили їх на елементи власного бізнесу.

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      Коли ж держава вирішила повернути електростанції у свою власність, то почали просто саботувати це рішення і блокувати роботу ТЕЦ. Відтак, у заручниках опинилися не лише підприємства, й сотні тисяч людей, які мерзнуть, попри календарний початок опалювального сезону.

      У мешканців вже кілька місяців немає й гарячої води. А все через місцеву ТЕЦ під керуванням ТОВ "Енергія". В НАБУ виявили причетність "Енергії" до братів Дубневичів і звинуватили у розкраданні понад 300 мільйонів кубометрів природного газу на суму більше, ніж 1,4 мільярда гривень. У червні суд арештував активи "Енергії" і держава призначила нового управителя.

      Керівництво власника саботує те, щоб працівники здійснювали будь яку діяльність на даній ТЕС,
      – сказав начальник управління Нацагентства з питань виявлення активів Віталій Різник.

      Із майже 300 працівників Новороздільської ТЕЦ на зміну не вийшов ніхто. Тож початок опалювального сезону, який мав би розпочатись 22 жовтня - перенесли на невизначений термін.

      Місто стало заручником даної ситуації. Є організація, яка має номінації, має підписані договори на газ. І може подати газ на ТЕЦ, а друга організація має у власності ще й арештовані активи,
      – наголосив міський голова Нового Роздолу Андрій Мелешко.

      До нового управителя – компанії "Гарант енерго М" теж чимало питань. Обрали її фактично без конкурсу. ТЕЦ фірма до цього ніколи не управляла, займалася електромонтажними роботами.

      І найцікавіше, як з'ясували журналісти проекту 24 каналу Центр розслідувань України – її керівник Володимир Купчак, у 2007 був головою правління "Івано-Франківськгазу" і міг підготувати підгрунтя для приватизації фірми Дмитром Фірташем.

      Теги: Новини України Новини Львова Дубневич Ярослав Васильович Дубневич Богдан Васильович опалювальний сезон комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 23 жовтня
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