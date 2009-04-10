Енергія зі сміття

Прасування - це не лише важка праця, воно ще й може коштувати немалих грошей.

А тому, що може бути краще, аніж викачувати вільну енергію зі сміттєзвалищ, аби скоротити витрати на електрику. Мешканці філіппінського села Паятас живуть усього лише в кількох метрах від сміттєзвалища, розташованого у передмісті Кесон-Сіті, на північ від Маніли. Чимало з них тут же ш і працюють на державних роботах. Однак ще більше людей заробляють собі на життя, торгуючи поруч зі звалищем усіляким дріб'язком, який вони вишукують серед гір відходів. Але нещодавно місцеві філіппінці навчились використовувати сміття під ногами ще одним способом. Як виявилось, гори непотребу містять справжні поклади метану. Жителі Паятас спочатку просто прокладали саморобні труби від курганів відходів до своїх жител і підключали їх до кухонних плит. Однак нова адміністрація звалища належно оцінила кмітливість своїх співгромадян і вирішила перетворити хаотичне сміттєзвалище у контрольований об'єкт, здійснивши тим самим справжнісіньку "зелену" революцію у місцевому масштабі. Яму вкрили шаром ґрунту і пронизали газовими трубами з клапанами для відбору метану. Наступним кроком було оволодіти технологією більш раціонального використання газу, аніж просто спалювати його. У 2004 році міська рада запустила пілотний проект газової електростанції на 100 кіловат. А три роки по тому сюди прийшла італійська компанія Pangea Green Energy Srl з планами звести потужнішу станцію. Це б дозволило Італії купувати у Філіппін їхні квоти на викиди парникових газів в рамках проекту ООН "Механізм чистого розвитку". Артур Круз (інженер з експлуатації компанії PANGEA): "Метан, що надходить від звалища, ми розподіляємо на дві частини: одна з них живить генератор, а другу ми спалюємо. Це один із способів не дати цьому газу потрапити в атмосферу. " Джаміль Джеймалін (керівник робіт на сміттєзвалищі): "Метан утворюється природнім чином внаслідок розкладу сміття за відсутності кисню. Він значно токсичніший за вуглекислий газ і дуже потужний. Якщо його не відбирати, він піднімається в повітря спонтанно окислюючись по дорозі, утворюється дим, а це дуже нездорово для людей, які тут мешкають." Тепер завдяки розумному використанню сміттєзвалища в Паятас з'явилась безкоштовна громадська прасувальня. Тересіта Мабігней (мешканка Паятас): "Ми справді багато заощаджуємо на електриці, коли прасуємо тут. Досі я платила за електроенергію близько 30 доларів на місяць, а тепер - лише 15. Я витрачаю значно менше, бо раніше прасувала одяг щодня, шкільну форму, наприклад, і все таке, проте тепер я так планую свої походи сюди, щоб прасувати усе на раз." Очікують, що звалище площею 10 гектарів допоможе скоротити викиди парникових газів на майже 116 тисяч тонн щороку впродовж ще цілого десятиліття після його закриття, яке запланували на 2010-й.