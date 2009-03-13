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Енергія з-під коліс

19:01, 13 березня 2009 314

Автостради з безкінечним потоком автомобілів, що викидають хмари задушливих газів від спаленого бензину та гуми - що може бути більшим кошмаром для захисників довкілля?

Однак одна ізраїльська компанія може змінити цей негативний образ, оволодівши технологією перетворення енергії, яку породжує рух транспорту, в електрику.Фірма Innowattech з північного міста Хайфа розвиває проект, який полягає у тому, щоб закатувати в асфальт генератори, здатні породжувати електроенергію під дією ваги та швидкості автомобілів. Ця електрика могла б надходити в будинки людей, які проживають поруч з трасою, постачаючи в мережу додаткові кіловати у години пік.Ідея, втім, ще перебуває на ранній стадії розвитку. Однак розробники вже з нетерпінням чекають на той день, коли технологію можна буде застосувати у значно ширшому масштабі, інтегрувавши її в автошляхи усієї країни і навіть за її межами.Хаім Абрамович (голова компанії Innowattech): "Ми працюємо у середовищі, яке не є екологічним. Автомобілі вже стали невід'ємним атрибутом цивілізації, однак позитивний момент полягає у тому, що ми намагаємося перетворити частину цієї енергії дружнім до довкілля чином - продукуючи електрику".Генератори, які створили в Innowattech, містять п'єзоелектричний матеріал, що породжує електричну напруга при деформації. Розробники кажуть, що система довжиною в 1 кілометр траси спроможна продукувати до 500 кіловат потужності, якої достатньо для того, щоб задовольняти потреби в електроенергії 800 осель.Хаім Абрамович каже, що його система найкраще працюватиме на дорогах з інтенсивністю руху транспорту 600 автомобілів на годину.Хаім Абрамович (голова компанії Innowattech): "Ми беремо енергію, яка марнується, і знову перетворюємо її корисним способом. Це головна причин того, чому ми кладемо під асфальт п'єзоелементи".Спеціалісти Innowattech розраховують також, що з часом вони зможуть встеляти своїми генераторами не лише шосейні дороги, але й залізничні шляхи та злітні смуги аеродромів. Людні вулиці та танцювальні майданчики теж можуть послужити непоганим джерело електроенергії, хоч їх, звичайно, й не можна порівняти з автобанами.Протягом роботи над новинкою науковці зіткнулися з певними практичними дилемами. По-перше, для того, щоб розгорнути широку мережу на базі цієї технології, доведеться перерити існуючі дороги. Проте пан Абрамович каже, що на автомагістралях регулярно перестеляють покриття, а тому технологію треба буде просто вмонтувати в новий шар асфальту. Окрім того, вчені повинні були знайти ідеальний матеріал, здатний витримати дію природних стихій: дощу, спеки, а також постійний тиск автомобілів, та точно вирахувати, на якій саме глибині треба встановлювати генератори, щоб досягти максимальної ефективності.В Innowattech кажуть, що їхня технологія унікальна і є чудовою альтернативою вже існуючим дружнім до довкілля джерелам енергії. Більше того, турбіни вітряків та сонячні панелі потребують багато відкритого простору, щоб продукувати багато електрики, на відміну від п'єзогенераторів, які використовують вже існуючу інфраструктуру.Ізраїльські винахідники підрахували, що їхні кіловати виходять на половину дешевшими, аніж одержані від сонця, а вкладені гроші повертаються швидше - за 6-10 років.В компанії також зазначають, що вже ведуть перемовини з керівництвом національних автошляхів Ізраїлю про встановлення своїх генераторів.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 березня 2009
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