"Енергоатом" звинуватив депутатів в лобіюванні "дерибану 10 млрд" на користь "зеленої" генерації
НАЕК "Енергоатом" виступає проти запропонованої рядом народних депутатів схеми погашення боргів за відпущену електроенергію перед підприємством за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Про це йдеться в зверненні колективу "Енергоатома" за підписом в.о. глави компанії Петра Котина і голови профспілкової організації Олексія Лича, оприлюдненому на сайті держпідприємства.
"Шановні народні депутати, "автори" законопроєкту №4624 про випуск ОВДП для "Енергоатома". Вдячні вам за "турботу". Однак вважаємо за краще відмовитися грати з вами в наперстки. Подання законопроєкту, за який ви насправді не збираєтеся голосувати, – це спроба відвернути увагу і обґрунтувати дерибан 10 млрд грн кредиту держбанків на користь "зеленої" генерації", – сказано в зверненні.
При цьому "Енергоатом" звинувачує авторів законопроєкту в тиску на НКРЕКП і ДП "Гарантований покупець" і "політичній корупції".
Вам цікаво, як ще більше за рахунок "Енергоатому" через працюючий на вас ГарПок профінансувати абсолютно збиткову і паразитуючу на благополуччі українську схему роботи "зеленої "енергетики,
– підкреслюється в документі.
Згідно з даними на сайті Верховної Ради, авторами законопроєкту №4624 вказані Юрій Камельчук і Людмила Буймистер ("Слуга народу"), Анна Скороход (позафракційна, виключена з фракції "Слуга народу"), Олексій Кучеренко ("Батьківщина") і Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"). Текст документа поки не опублікований.
Буймистер і Кучеренко відносять до групи лобістів інтересів Ріната Ахметова, який володіє найбільшою в Україні компанією з виробництва електроенергії за "зеленим тарифом".
Як повідомлялося, 30 грудня 2020 року НЕК "Укренерго" підписало три кредитні договори з державними банками на загальну суму 10,25 млрд грн для погашення заборгованості перед ДП "Гарантований покупець".
Ці кошти планувалося направити в першу чергу на погашення боргів "Гарантованого покупця" перед "Енергоатомом", однак представники виробників електроенергії за "зеленим тарифом" зажадали направити ці кошти на погашення заборгованості перед ними.
Нагадаємо, в грудні державний "Енергоатом" продав рекордні 13,33 млн МВт-год електроенергії з періодом поставки в першому півріччі 2021 року. Цей приблизно 40% прогнозного вироблення за цей період. За даними джерел БізнесЦензора, левиний обсяг – 10,8 млн МВт-год – за ціною 1150 грн за МВт-год купила компанія, близька до Ігоря Коломойського.
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