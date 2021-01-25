НАЕК "Енергоатом" виступає проти запропонованої рядом народних депутатів схеми погашення боргів за відпущену електроенергію перед підприємством за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в зверненні колективу "Енергоатома" за підписом в.о. глави компанії Петра Котина і голови профспілкової організації Олексія Лича, оприлюдненому на сайті держпідприємства.

"Шановні народні депутати, "автори" законопроєкту №4624 про випуск ОВДП для "Енергоатома". Вдячні вам за "турботу". Однак вважаємо за краще відмовитися грати з вами в наперстки. Подання законопроєкту, за який ви насправді не збираєтеся голосувати, – це спроба відвернути увагу і обґрунтувати дерибан 10 млрд грн кредиту держбанків на користь "зеленої" генерації", – сказано в зверненні.

При цьому "Енергоатом" звинувачує авторів законопроєкту в тиску на НКРЕКП і ДП "Гарантований покупець" і "політичній корупції".

Вам цікаво, як ще більше за рахунок "Енергоатому" через працюючий на вас ГарПок профінансувати абсолютно збиткову і паразитуючу на благополуччі українську схему роботи "зеленої "енергетики,

– підкреслюється в документі.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, авторами законопроєкту №4624 вказані Юрій Камельчук і Людмила Буймистер ("Слуга народу"), Анна Скороход (позафракційна, виключена з фракції "Слуга народу"), Олексій Кучеренко ("Батьківщина") і Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"). Текст документа поки не опублікований.

Буймистер і Кучеренко відносять до групи лобістів інтересів Ріната Ахметова, який володіє найбільшою в Україні компанією з виробництва електроенергії за "зеленим тарифом".

Як повідомлялося, 30 грудня 2020 року НЕК "Укренерго" підписало три кредитні договори з державними банками на загальну суму 10,25 млрд грн для погашення заборгованості перед ДП "Гарантований покупець".

Ці кошти планувалося направити в першу чергу на погашення боргів "Гарантованого покупця" перед "Енергоатомом", однак представники виробників електроенергії за "зеленим тарифом" зажадали направити ці кошти на погашення заборгованості перед ними.

Нагадаємо, в грудні державний "Енергоатом" продав рекордні 13,33 млн МВт-год електроенергії з періодом поставки в першому півріччі 2021 року. Цей приблизно 40% прогнозного вироблення за цей період. За даними джерел БізнесЦензора, левиний обсяг – 10,8 млн МВт-год – за ціною 1150 грн за МВт-год купила компанія, близька до Ігоря Коломойського.