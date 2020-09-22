Чоловік застряг у решітці вікна в Миколаєві / Скриншот із відео

Шалена невдача спіткала жителя Миколаєва. Чоловік застряг у решітці вікна власного дому на першому поверсі. Аби витягти його з пастки довелося викликати рятувальників.