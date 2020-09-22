Епічна невдача: чоловік застряг у решітці вікна, бо протяг закрив двері до його квартири – відео
Шалена невдача спіткала жителя Миколаєва. Чоловік застряг у решітці вікна власного дому на першому поверсі. Аби витягти його з пастки довелося викликати рятувальників.
Прикрий інцидент трапився з миколаївцем 21 вересня. Про це пише пресслужба ДСНС у регіоні.
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Як чоловік застряг у решітці:
- Випадок трапився на вулиці Чкалова у двоповерховому будинку.
- Чоловік вийшов на подвір’я, а в цей час двері до його квартири зачинив протяг.
- Відтак, сміливець вирішив потрапити додому через вікно. Щоправда, воно на першому поверсі заґратоване. Трохи пововтузившись, чоловік зрозумів, що застряг, тож на підмогу довелося викликати рятувальників.
- Вони за допомогою комбінованого електроінструменту деблокували чоловіка.
- У 39-річного миколаївця виявили незначні травми: він пошкодив спину об бите скло з вікна.
- На місці чоловіку надали всю необхідну медичну допомогу.
Як рятувальники діставали чоловіка з заґратованого вікна: відео