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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Епідемія чи спалах?

18:32, 9 квітня 2009 282

В Україні, ймовірно, починається епідемія краснухи - МОЗ.

Після двох спалахів краснухи у Києві медики насторожилися - у Міністерстві охорони здоров’я навіть припустили, що в Україні, починається підйом захворюваності на цю недугу - як буває раз на кілька років. Цього разу захворіли 12 студентів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації “КПІ” та 26 ліцеїсти військового ліцею ім. Богуна. Медики наполягають - у таких випадках хворі потребують ізоляції, а здорові - вакцинації.Георгій Рощін (директор Українського центру медицини катастроф): “Якщо людина не щеплена, то в неї не буде імунітету від хвороб. Право батьків, так є право батьків, але і право держави є те, що якщо людина небезпечна, бачите сьогодні оці курсанти захворіли, якщо вони будуть розповсюджувати інфекцію то захворіє ще більше, тому держава повинна обов’язково втручатися в ці проблеми”.У юнаків перебіг хвороби легкий і ускладнень не зареєстровано. Медики заспокоюють - хлопцям наслідки краснухи не страшні. Але вакцинацію варто було б активізувати. Одначе активні противники щеплень наголошують - Міністерство цікавиться не так здоров’ям нації, як вакциною, яка залежалася на складі.В’ячеслав Костилєв (президент Ліги захисту громадянських прав): “Судомні рухи МОЗ говорять лиш про одне, вони не залишили ідею вакцинації індійською вакциною, яка лежить на складах, пече їм руки і у неї закінчується термін придатності. Тому зараз привід висмоктують буквально з пальця - намагаються роздути причину, щоб таки провести цю внеплановувакцинацію від краснухи і кору”.Раніше в Україні краснухою хворіли тисячі людей, і особливого розголосу ця проблема не набувала, вказують у громадській організації. Міністерство охорони здоров’я від таких звинувачень відхрещується, там обіцяють - додаткову імунізацію проти кору та краснухи з використанням скандального препарату Trevisac проводити не будуть. А 8 мільйонів невикористаних доз цієї вакцини, термін придатності яких закінчується у вересні, або передадуть іншим країнам, або знищать.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 9 квітня 2009
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