Епіцентр COVID-19 в США: українець розповів, яка ситуація у Нью-Йорку

Швидкість поширення коронавірусу у Нью-Йорку – найбільша у США. Кількість постраждалих там може бути вища, ніж в епіцентрах недуги в Італії та Китаї. Як місто живе зараз – читайте далі.

Про це у ранковому шоу на 24 каналі розповів блогер Влад Гороховський.

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Він зазначив, що живе у США вже чотири місяці, проте мало інтегрований в економіку, тож поки може оцінювати ситуація як турист, спостерігач. Наразі українець живе у районі Квінз, саме там – найбільша кількість інфікованих у місті.

"Минулого тижня тутешній госпіталь був, мабуть, найголовнішим епіцентром хвороби. Кожних 10 хвилин по моїй вулиці проїжджала швидка", – зазначив українець. Проте, за його словами, паніки у місті немає. Хоча людей стало помітно менше, багато хто виїжджає з Нью-Йорка.

Гороховський також має намір покинути місто. Він вирушить у Баффало, яке розташоване біля Ніагарського водоспаду, що на кордоні з Канадою.

Нам дають рекомендації не покидати штат Нью-Йорк, адже він найбільш заражений. Знаю, що американці в інших штатах дуже погано реагують на приїжджих звідси,

– додав він.

Блогер розповів, що лікарня розташована у двох кварталах від його дому. Тож він їздив подивитися, яка там ситуація: на вулиці стояла чимала черга з тих, хто хоче протестуватися.

"Судячи з новин, в лікарнях минулого тижня у медиків був дефіцит всього. Але зараз наче про це вже не говорять. У будь-якому магазині можна купити маски, дезінфектори та рукавички. Щоправда, ціна кусається, за три штуки зараз хочуть п'ять доларів", – підкреслив він.



Майже безлюдний Нью-Йорк / Фото Anadolu Ajansı

Гороховський повідомив, що у Нью-Йорку, як і в Україні, працюють тільки аптеки, продуктові магазини та банки. Але при цьому їздить весь громадський транспорт. Судячи по запаху з метро, його дезінфікують приблизно двічі на день.

Всіх просять дотримуватися соціальної дистанції та залишатися вдома. Але люди досі гуляти ходять. Я бачив, якщо в парку вони збираються у маленьких групах, поліція підходить і просить розійтися. Та це не строго,

– пояснив він.

Й додав, що штрафів за порушення умов карантину там поки немає. "Все має рекомендаційний характер, просто просять всіх сидіти вдома. Всі за мене переживають. Але я думаю, що це одне з найкращих місць, де можна пересидіти цю епідемію. Тут я себе почуваю безпечно", – пояснив блогер.

Що відомо про коронавірус в США

Це країна з найбільшою кількістю хворих, там заразилися 189 618 осіб. Коронавірус забрав життя 4 079 американців, натомість 7 109 одужали.

осіб. Коронавірус забрав життя американців, натомість одужали. З 13 березня США тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою та оголосили надзвичайний стан.

Уряд країни роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.

США є однією з країн, де проводять клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу