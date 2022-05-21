Ердоган назвав ціну та умови вступу до НАТО для Швеції
Джерело:Reuters
На тлі збройної агресії Росії в Україні, Швеція та Фінляндія заявили, що мають намір приєднатися до НАТО. Не всі прийняли таке рішення країн.
Зокрема, президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він заявив, що його країна не підтримає заявки обидвох країн. Втім, 21 травня Ердоган назвав дві умови, які можуть змінити його рішення щодо вступу до НАТО для Швеції. Їх він оголосив під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.
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Ердоган назвав ціну та умови вступу до НАТО для Швеції
Так, голова турецької держави закликав Швецію переглянути своє ставлення до терористичних організацій.
Також заявив, що ембарго на експорт зброї, накладене на Туреччину після її вторгнення в Сирію в 2019 році, має бути знято. Тільки тоді Ердоган, ймовірно, не перешкоджатиме Швеції у вступі до НАТО.
При цьому Андерссон сказала, що вона цінує цей заклик і, що Швеція сподівається зміцнити двосторонні відносини з Туреччиною.
Я наголосила, що Швеція вітає можливість співпраці в боротьбі з міжнародним тероризмом, і підкреслила, що Швеція чітко підтримує боротьбу з тероризмом і внесення РПК до списку терористів,
– додала вона в заяві.
Туреччина блокує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: коротко
- Швеція і Фінляндія на тлі російської агресії в Україні вирішили вступити до НАТО. 18 травня обидві країни офіційно подали заявку на вступ до Альянсу. Експерти вважають, що скандинавські країни можуть отримати членство вже на наступному саміті НАТО.
- Однак Туреччина здивувала своїх союзників по НАТО, заперечивши приєднання двох країн до військового альянсу.
- Згодом радник Ердогана Ібрагім Калін детальніше пояснив позицію Туреччини. Він заявив, що Туреччина не планує блокувати процес, але закликає владнати певні проблеми та розбіжності.
- Після цього глава Туреччини зробив декілька критичних заяв. Зокрема, сказав, що не може підтримали членство Швеції на Фінляндії у НАТО через те, що вони вводять санкції проти Туреччини. Крім того, назвав скандинавські країни "осередком тероризму".
- Після того, як Швеція і Фінляндія подали заявки, 18 травня посли Альянсу мали намір провести зустріч, щоб розпочати переговори. Проте Туреччина заблокувала цей процес.
- Водночас президент США Джозеф Байден запевнив, що всередині Альянсу все ж вдасться досягти консенсусу. Також заявив, що підтримує заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО, й обіцяє захист до набуття членства.
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