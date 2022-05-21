Эрдоган назвал цену и условия вступления в НАТО для Швеции
Источник:Reuters
На фоне вооруженной агрессии России в Украине, Швеция и Финляндия заявили, что намерены присоединиться к НАТО. Не все приняли такое решение стран.
В частности, президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заявил, что его страна не поддержит заявку обеих стран. 21 мая Эрдоган назвал два условия, которые могут изменить его решение о вступлении в НАТО для Швеции. Их он объявил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.
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Эрдоган назвал цену и условия вступления в НАТО для Швеции
Так, глава турецкого государства призвал Швецию пересмотреть свое отношение к террористическим организациям.
Также заявил, что эмбарго на экспорт оружия, наложенное на Турцию после его вторжения в Сирию в 2019 году, должно быть снято. Только тогда Эрдоган, вероятно, не помешает Швеции во вступлении в НАТО.
При этом Андерссон сказала, что она ценит этот призыв и Швеция надеется укрепить двусторонние отношения с Турцией.
Я подчеркнула, что Швеция приветствует возможность сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, и подчеркнула, что Швеция четко поддерживает борьбу с терроризмом и внесение РПК в список террористов.
– добавила она в заявлении.
Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО: коротко
- Швеция и Финляндия на фоне российской агрессии в Украине решили вступить в НАТО. 18 мая обе страны официально подали заявку на вступление в Альянс . Эксперты считают, что скандинавские страны могут получить членство уже на следующем саммите НАТО.
- Однако Турция удивила своих союзников по НАТО, отрицая присоединение двух стран к военному альянсу .
- Впоследствии советник Эрдогана Ибрагим Калин подробнее объяснил позицию Турции . Он заявил, что Турция не планирует блокировать процесс, но призывает уладить определенные проблемы и разногласия.
- После этого глава Турции сделал несколько критичных заявлений. В частности, сказал, что не может поддержать членство Швеции на Финляндии в НАТО из-за того, что они вводят санкции против Турции. Кроме того, назвал скандинавские страны "очагом терроризма".
- После того, как Швеция и Финляндия подали заявки, 18 мая послы Альянса намеревались провести встречу, чтобы начать переговоры. Однако Турция заблокировала этот процесс .
- В то же время, президент США Джозеф Байден заверил, что внутри Альянса все же удастся достичь консенсуса . Также заявил, что поддерживает заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО и обещает защиту к членству.
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