На фоне вооруженной агрессии России в Украине, Швеция и Финляндия заявили, что намерены присоединиться к НАТО. Не все приняли такое решение стран.

В частности, президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заявил, что его страна не поддержит заявку обеих стран. 21 мая Эрдоган назвал два условия, которые могут изменить его решение о вступлении в НАТО для Швеции. Их он объявил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

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Эрдоган назвал цену и условия вступления в НАТО для Швеции

Так, глава турецкого государства призвал Швецию пересмотреть свое отношение к террористическим организациям.

Также заявил, что эмбарго на экспорт оружия, наложенное на Турцию после его вторжения в Сирию в 2019 году, должно быть снято. Только тогда Эрдоган, вероятно, не помешает Швеции во вступлении в НАТО.

При этом Андерссон сказала, что она ценит этот призыв и Швеция надеется укрепить двусторонние отношения с Турцией.

Я подчеркнула, что Швеция приветствует возможность сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, и подчеркнула, что Швеция четко поддерживает борьбу с терроризмом и внесение РПК в список террористов.

– добавила она в заявлении.

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, что Турция обвиняет Швецию и Финляндию в том, что они скрывают людей, связанных с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) и последователями Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки государственного переворота в 2016 году.