Ердоган закликає турків міняти іноземну валюту на ліри

У п'ятницю, 10 серпня, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав турків міняти іноземну валюту та золото на валюту країни – турецьку ліру.

Про це Ердоган заявив під час виступу в місті Байбурт, передає видання Financial Times.

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За словами президента, Туреччина "відповість тим, хто почав проти неї економічну війну". Після цієї заяви курс ліри знову опустився до 6.020 0 ліри за один долар США.

Зазначимо, що національна турецька валюта продовжує своє падіння: з початку року ліра подешевшала більш ніж на 30% щодо євро та долара США. Одна з причин – відчутне охолодження стосунків з США.