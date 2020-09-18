В Естонії різко збільшилася кількість хворих на COVID-19: уряд посилив обмеження
Влада Естонії заявила про стрімке збільшення кількості нових хворих на коронавірус. Через це у країні почне діяти загальнодержавне обмеження на нічний продаж алкоголю.
Посилення обмежень набуде чинності у ніч на 26 вересня. Про це повідомляє ERR.
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На думку уряду Естонії, загальнодержавне обмеження на нічний продаж алкоголю допоможе стримати поширення COVID-19.
В Естонії відбулося стрибкоподібне зростання випадків зараження COVID-19, і тому нове запровадження загальнодержавного обмеження є необхідним і обґрунтованим,
– сказав прем'єр-міністр Юрі Ратас.
За його словами, коронавірус особливо добре поширюється на вечірках. А цьому сприяє вживання алкоголю, яке "змінює поведінку людей". Він закликав юдей не створювати своєю ризикованою поведінкою нових можливостей для поширення вірусу ні в публічних місцях, ні на приватних вечірках.
Більше про заборону на продаж алкоголю в Естонії
- Нічна заборона на продаж алкоголю діятиме з 00:00 до 10 ранку в усіх місцях, де алкоголь продається для вживання на місці, наприклад, в барах, нічних клубах, ресторанах, театральних буфетах і готелях.
- Обмеження діятиме до 24 жовтня включно. Уряд оцінить необхідність його продовження за тиждень до закінчення терміну дії обмеження.
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Коронавірус в Естонії: головне
- За даними Департаменту здоров'я Естонії, станом на 17 вересня захворюваність коронавірусом протягом останніх 14 днів становила 25,36 на 100 тисяч населення. Для порівняння 1 серпня цей показник становив 4,4, а 15 серпня – 8,4.
- Зростання поширення інфекції значною мірою було викликане спалахами зараження в барах Тартумаа й Іда-Вірумаа.
- Загалом у країні з населенням у понад 1 мільйон захворіли 2 778 людей, з них – 64 хворих померли. Останнім часом кількість нових випадків пішла на спад, але у вересні почала знов рости.