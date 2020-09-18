Влада Естонії заявила про стрімке збільшення кількості нових хворих на коронавірус. Через це у країні почне діяти загальнодержавне обмеження на нічний продаж алкоголю.

Посилення обмежень набуде чинності у ніч на 26 вересня. Про це повідомляє ERR.

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На думку уряду Естонії, загальнодержавне обмеження на нічний продаж алкоголю допоможе стримати поширення COVID-19.

В Естонії відбулося стрибкоподібне зростання випадків зараження COVID-19, і тому нове запровадження загальнодержавного обмеження є необхідним і обґрунтованим,

– сказав прем'єр-міністр Юрі Ратас.

За його словами, коронавірус особливо добре поширюється на вечірках. А цьому сприяє вживання алкоголю, яке "змінює поведінку людей". Він закликав юдей не створювати своєю ризикованою поведінкою нових можливостей для поширення вірусу ні в публічних місцях, ні на приватних вечірках.

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Нічна заборона на продаж алкоголю діятиме з 00:00 до 10 ранку в усіх місцях, де алкоголь продається для вживання на місці, наприклад, в барах, нічних клубах, ресторанах, театральних буфетах і готелях.

Обмеження діятиме до 24 жовтня включно. Уряд оцінить необхідність його продовження за тиждень до закінчення терміну дії обмеження.

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