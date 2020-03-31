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      Евакуйований з Балі українець показав умови обсервації у Пущі-Водиці: фото

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      Умови в санаторію "Пуща Конгрес" / Колаж 24 каналу

      Українці, які 30 березня повернулись з Балі, нині перебувають на обсервації в Пущі-Водиці під Києвом. В яких умовах живуть евакуйовані – читайте далі.

      З Балі прилетіли два літаки з приблизно 360 українцями, але лише частина перебуває на обсервації у Пущі-Водиці. Про це в ефірі 24 каналу повідомив один з евакуйованих харків'янин Віталій Заєць.

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      "Інша частина відправилась у свої міста під протоколом у розмірі 18 тисяч гривень", – пояснив Віталій Заєць.

      Спершу їх поселили в готелі "Козацький", однак, пізніше вони переїхали в санаторій "Пуща Конгрес", що у Пущі-Водиці, де, за його словами, кращі умови.


      Умови в санаторію "Пуща Конгрес" / Фото Віталія Заєця для 24 каналу

      "З самого початку нам всім видали папірець, на якому був перелік готелів, і ми могли вибрати. Один готель – "Козацький" – був безкоштовний, всі інші – платні, і що цікаво, ціни були позначені в євро", – пояснив він.

      Довідка. За двомісний номер у готелі "Пуща Конгрес" за 2 тижні слід заплатити 338 євро, за місце в двомісному – 169 євро.


      Ціни на готелі, які запропонували українцям / Фото Віталія Заєця для 24 каналу

      Евакуйований українець повідомив, що він особисто не оплачує проживання, сніданок та вечерю у санаторію.

      Ми вчора домовились про це з міністром інфраструктури Криклієм. Він пообіцяв ці умови безкоштовно. Однак ті люди, які з самого початку заїхали, то вони платять за це все,
      – додав Заєць.

      Також додав, що в тих, які повернулись немає ознак коронавірусу. Однак всі вони пройдуть тести на COVID-19.


      Душ у санаторію "Пуща Конгрес" / Фото Віталія Заєця для 24 каналу


      У кімнаті є окремий санвузол / Фото Віталія Заєця для 24 каналу

      Яких умов мають дотримуватись українці, які повернулись з-за кордону

      • Люди, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.
      • Обласні та Київська міська державні адміністрації повинні забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.
      • Якщо людина не дотримується умов карантину їй загрожу штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.


      Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Здоров'я Новини Києва Евакуація українців
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