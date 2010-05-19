МакҐреґор виконає роль Тоні Грісоні - рекламного агента з XXI століття, який випадково потрапляє до Іспанії XVII століття. Там він зустрічає Дон Кіхота і виявляється втягнутим у пригоди бродячого лицаря.



Спочатку роль Грісоні повинен був зіграти Джонні Депп, проте через зйомки "Піратів Карибського моря 4" він змушений був відмовитися.



Проект "Дон Кіхот" задумали ще у 2000 році, тоді він називався "Людина, яка убила Дон Кіхота". Однак фінансові труднощі змусили Гілліама відкласти виробництво проекту. Пізніше картину реанімовали. Роль Дон Кіхота виконає Роберт Дюваль.



Попередньою роботою Гілліама була картина "Воображаріум доктора Парнаса", що вийшла на екрани в 2009 році. Ця стрічка стала останньою для Хіта Леджера - він помер, не встигнувши закінчити зйомки. У результаті за нього в картині дознімали Джонні Деппа, Джуда Лоу і Колін Фаррелла. Фільм зібрав в прокаті близько 60 млн. дол. при бюджеті в 30 млн.