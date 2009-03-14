Суто британський дизайн: елегантний, простий та подекуди химерний, сьогодні він набуває власних форми та змісту.

А все завдяки компанії "Established & Sons". Тут пліч-о-пліч працюють відомі дизайнери та молоді фахівці. Усе заради того, аби втілити в товарах та інтер’єрах англійські традиції.Аласдар Вілліс (дизайнер): "Гадаю, в дизайні існують елементи, які завжди можна назвати британськими. Є ж в нас так званий британський гумор, який можна побачити й в наших роботах. Проте, сьогодні Великобританія перетворилася у полікультурну країну, особливо це стосується Лондона. Тож, це не могло не повпливати на дизайн. Тож, чітко сказати що є британським, а що ні, сьогодні практично неможливо."Дизайнер Марк Холмс вирішує хто може стати членом команди "Established & Sons", а хто ні. Наразі на посаду претендують десятеро працівників. А щороку компанія може дозволити собі найняти лише двох.Марк Холмс (дизайнер): "Я б сказав, що ми інвестуємо в особистість, у розмаїття підходів та у фантазію. Що спільного у наших працівниках? Це безумовно жага до творчості. А вона може бути досить індивідуальною."Ось це крісло, створене іменитим дуетом дизайнерів Барбер-Осґербі також є частиною колекції британської компанії. Взагалі мета фірми - зібрати в один каталог усе унікальне, ексклюзивне та вишукане, що творять на Туманному Альбіоні.Джей Осґербі (дизайнер): "Британський дизайн довший час відставав від усього світу. Приємно те, що сьогодні ми маємо змогу йти нога в ногу з іншими провідними виробниками, приємно, що ми стали відкритими до нових ідей та модних тенденцій. Це захоплює. Особливо із появою новітніх технологій."Едвард Барбер (дизайнер): "Виробникам, мабуть, простіше позакривати заводи та перемістити усе виробництво до Китаю, до прикладу. Адже, на їхню думку, це єдиний спосіб вижити на ринку. Проте, це зовсім не так."У 2006-му "Established & Sons" презентували колекцію із 15 предметів на дизайнерській виставці у Мілані. Тоді ці експонати виставили поряд із творіннями Заха Хадіда.Алекс Тейлор (дизайнер): "Це чудова мотивація до подальшої праці. Якщо я бачу роботи, які творять інші дизайнери, то, відповідно, маю змогу на щось орієнтуватися. Адже їх можна взяти за основу для своєї творчості."Тамара Каспеж займається розповсюдженням цих витворів дизайнерського мистецтва світом. Ціни, вважає менеджер, доволі демократичні - від 100 до 20 тисяч євро.Тамара Каспеж (менеджер): "Окрім звичайних експонатів, які можна знайти в каталозі, ми також продаємо речі, які вийшли обмеженим тиражем. Вони орієнтовані на ринок колекціонерів у всьому світі. Такі рідкісні експонати коштують від 3 тисяч до 45-50 тисяч фунтів."Звісно, за ексклюзив доведеться доплатити. Проте, для "Established & Sons" гроші не головне. Важливо, кажуть дизайнери, залишатися собою, або просто "бути британцем".