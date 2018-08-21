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Facebook оцінює ступінь надійності своїх користувачів та достовірність інформації

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Facebook
Facebook / cnet

Соціальна мережа Facebook почала оцінювати своїх користувачів з точки зору надійності. За словами представника компанії, розробка рейтингу надійності велася в рамках боротьби з фейковими новинами.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Зазначається, що у 2015 році Facebook надала своїм користувачам можливість скаржитися на вміст опублікованих в соцмережі повідомлень, проте багато хто став зловживати цією функцією.

Досить часто люди вказують нам, що повідомлення недостовірне просто тому, що воно їм не подобалося або вони виступали проти конкретного автора,
– заявила менеджер з продуктів соціальної мережі Тесса Ліонс.

Вона також наголосила, що рейтинг надійності користувачів не є абсолютним показником їх репутації, а скоріше відображає оцінку користувача з точки зору однієї з тисяч поведінкових характеристик, що враховуються Facebook.

"Наприклад, якщо хтось повідомить нам, що стаття фейкова, і співробітник, який перевіряє достовірність, це підтвердить, згодом ми будемо більш уважно ставитися до повідомлень про недостовірність статей від цієї людини, ніж від того, хто без огляду позначає як фейкові низку повідомлень, частина з яких потім виявляється справжніми", – пояснила Ліонс.

При цьому представниця Facebook відмовилася розповісти про інші показники і алгоритми для визначення надійності, які соцмережа збирається використовувати.

Теги: Інтернет Facebook Техно
Джерело: 24 Канал
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