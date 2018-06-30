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Телеканал новин 24 Новини Інтернет

Facebook розробляє систему, що буде підслуховувати телевізори користувачів

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Facebook буде підслуховувати телевізори користувачів
Facebook буде підслуховувати телевізори користувачів / istockphoto.com

Корпорація Facebook запатентував систему, яка буде зможе віддалено активувати мікрофон на смартфоні та буде підслуховувати за тим, що люди дивляться по телевізору.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Як мовиться у заявці на патент, система має реагувати телешоу і рекламні ролики, при цьому вона не чутиме розмов людей. Якщо телевізор вимкнений, система має автоматично вимикати мікрофон.

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Після запису телевізора ці дані співставляють із базою даних, щоб Facebook міг визначити, що саме дивилися користувачі. При цьому користувачі не знатимуть, що система увімкнена і записує.

Більше того, система вмітиме визначати стать і вік гладячів біля телевізора. Передбачається, що Facebook буде пропонувати інформацію телекомпаніям для статистики. На основі даних можна завести на кожного користувача індивідуальний профіль для підвищення ефективності таргетингової реклами.

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Теги: Техно Інтернет Facebook
Джерело: 24 Канал
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