16:19
21 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
19°C 7°C
  • вівторок
    22°C 10°C
  • середа
    25°C 12°C
  • четвер
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Facebook вводить нову корисну функцію

442 Читать новость на русском
Нова функція Facebook
Нова функція Facebook / Фото з відкритих джерел

У соціальній мережі Facebook незабаром з’явиться нова корисна функція – голосові повідомлення, які можна буде публікувати в «історіях» на тлі кольорового фону або фотографій.

Про це пише TechCrunch.

Окрім того, у Facebook з'явиться можливість зберігати Stories в архіві, який буде створений за тим же принципом, як і Instagram, — тобто всі пости будуть автоматично потрапляти туди через 24 години після публікації в основній стрічці.

Читайте також: Чому Instagram небезпечний для дівчат – психолог провів дослідження

Ця нова функція поки доступна у тестовому режимі для користувачів з Індії, але вже незабаром вона стане доступною для усіх користувачів.

via GIPHY

 

Теги: Мережа Соцмережі Техно Facebook Інтернет
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вихід України з СНД: що це означає і хто з цього виграє
сьогодні, 16:02 Вихід України з СНД: що це означає і хто з цього виграє
Інна Жолобович 851
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
сьогодні, 15:00 Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
Богдан Яременко 995
Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
сьогодні, 12:30 Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
18
Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
сьогодні, 12:01 Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
Блог Соцмережі 890
Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
сьогодні, 08:15 Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
Борис Немировський 5105
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук