Facebook вводить нову корисну функцію

У соціальній мережі Facebook незабаром з’явиться нова корисна функція – голосові повідомлення, які можна буде публікувати в «історіях» на тлі кольорового фону або фотографій.

Про це пише TechCrunch.

Окрім того, у Facebook з'явиться можливість зберігати Stories в архіві, який буде створений за тим же принципом, як і Instagram, — тобто всі пости будуть автоматично потрапляти туди через 24 години після публікації в основній стрічці.

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Ця нова функція поки доступна у тестовому режимі для користувачів з Індії, але вже незабаром вона стане доступною для усіх користувачів.