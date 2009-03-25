Фальшиві депозити

Керівник філії банку зникла з $465 тис. і 300 тис. грн. вкладників.

Близько 400 тисяч доларів та понад 300 тисяч гривень - саме із такою сумою покладених на депозити коштів зникла керівник Миргородського відділення одного із великих комерційних банків. Слідчі твердять - жінка особисто у своєму кабінеті укладала фальшиві депозитні угоди, при цьому обіцяючи клієнтам дуже великі відсотки. Нібито вкладник отримував квитанцію та фальшиву угоду, а завідувачка відділенням - готівку, яка, втім, до каси банку не потрапляла. Юрій Сулаєв (начальник ВЗГ ГУМВС України в Полтавській обл.): "Використовуючи службову документацію цього банку, також печатку, яка була їй ввірена, як посадовій особі цього банку. Складала ці договори, віддавала їм на руки відповідні корінці, брала в них готівку і таким чином обіцяла, що відсотки будуть дуже великі. Але реально вона ці кошти до каси банку не допускала, забирала їх собі. І в банківських установах ці суми не фігурували і, відповідно, договір мав ознаки фіктивного договору."Співробітники відділення захвилювалися, коли їх керівник перестала приходити на роботу та відповідати на дзвінки. Паралельно у банк почали звертатися невідомі вкладники - за обіцяними відсотками. У відділенні банку запевняють - їхні працівники до цього шахрайства не причетні. Юрій Єфімов (в.о. начальника Миргородського відділення "Райфайзенбанк"): "Люди, яким оформляла договори начальник Миргородського відділення, спілкувалися тільки з начальником відділення. Гроші не проходили через касу відділення. Ніхто із співробітників банку не був з цим зв'язаний."Тим часом шукати шахрайку, вочевидь, доведеться за кордоном. Жінка уже виїхала з України до Росії - кажуть полтавські міліціонери. Юрій Сулаєв (начальник ВЗГ ГУМВС України в Полтавській обл.): "Є інформація, достовірна інформація про те, що громадянка, буквально, кілька днів тому попросила свого знайомого, щоб він вивіз її до автодороги Київ - Харків. Звідки дісталася до Луганської області, де пересікла кордон Російської Федерації. На сьогоднішній день вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження цієї особи."У міліцію уже офіційно звернулося восьмеро обдурених шахрайкою, однак правоохоронці переконані, що це лише початок.