Фальшиві попередження

У поліції Німеччини побільшало роботи.

Німецькі правоохоронці отримують безліч фальшивих повідомлень про можливість нової стрілянини у навчальних закладах країни. Про це повідомляє "Євроньюз". Спалах фальшивих викликів стався після того, як 17-річний підліток кілька днів тому влаштував криваву бійню у німецькому місті Вiнненден. Тоді від рук злочинця загинуло 15 людей. Тепер ліцеїст у різних частинах Німеччини, а також Франції, Нідерландів та Швеції, наслідуючи вбивцю Тіма Кречмера, розміщають в інтернет-чатах повідомлення з погрозами. Німецьким правоохоронцям навіть довелося через це закрити школу у місті Ільсфельд. Для одно з таких любителів полякати людей його витівки закінчилися сумно. Тепер мешканцю Нижньої Саксонії загрожує три роки ув’язнення за порушення громадського спокою. Втім, як з’ясувалося сам Кречмер, не розміщав в Інтернеті жодного повідомлення про свої криваві наміри. Батьки вбивці, який покінчив життя самогубством, покинули свій будинок у Віннендені і переховуються від преси. Цілком ймовірно, що батьку злочинця буде висунено звинувачення у злочинній недбалості при зберіганні зброї, що дозволило його сину скористатися пістолетом Беретта. Загалом батьки 17-річного підлітка тримали вдома 18 одиниць зброї.