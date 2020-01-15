5 найпоширеніших проблем у стосунках: як не варто ставитися до коханих

У всіх без винятку пар рано чи пізно виникають непорозуміння та сварки. Це цілком нормально, коли двоє людей розвиваються та дорослішають разом, і змушені при цьому щодня шукати компроміси чи вирішити якісь непорозуміння.

Незалежно від того, скільки часу тривають ваші стосунки, потрібно вміти своєчасно вирішувати спірні питання, щоб вони не переросли у проблеми.

Цікаво! Що заважає людям знайти свою другу половинку: пояснення психолога

"Усі невеличкі нюанси, на які ми закриваємо очі, потрібно обговорювати, щоб уникнути ефекту снігової кулі", — розповіла психологиня Августа Гордон виданню Wellandgood.

Нижче наведено поради досвідчених психологів щодо найбільш ефективних способів розв’язання поширених проблем.

Поширені проблеми в стосунках

Ви тримаєте все в собі

Якщо ви не наважуєтесь озвучити власні потреби та незадоволення, то накопичені емоції зрештою можуть вибухнути чи призвести до величезної сварки. "Я часто чую від клієнтів, що вони бояться висловити свої думки, аби не здатись егоїстичними та прискіпливими", — ділиться Августа Гордон.

Психологи запевняють, що навіть якщо розмова таки переросте у сварку, нічого поганого у цьому немає.

Конфлікт – це насправді чудовий аспект стосунків, адже він служить поштовхом до вивчення потреб та внутрішнього світу партнера, поглиблення та зміцнення відносин. Без конфліктів важко досягти глибокого розуміння та турботи, які є дуже важливими,

– пояснила психологиня.

Однак, висловлювати те, що вас турбує, слід правильно: не просто висловити претензії, а конкретизувати саме те, що вам не подобається. До прикладу, "Мені було неприємно, коли ти не запросив мене на зустріч з твоїми друзями. Мені б хотілось бути частиною твоєї компанії".

Психотерапевт Крістін Лайонс радить зробити паузу перед розмовою зі своєю другою половинкою, щоб детально проаналізувати свої почуття та дати напруженню трохи згаснути.

Ви зводите емоційні бар’єри

Давати іншій людині можливість побачити справжнього себе без прикрас дійсно моторошно. "Однак, саме так можна досягти глибокого взаєморозуміння зі своїм партнером. Відвертість – це один з ключових компонентів коктейлю з інтимності та справжньої душевної близькості між двома людьми", – кажуть психологи.

Лайонс визнає, що відкриваючи перед іншою людиною свої вразливі сторони, ми йдемо на ризик, однак також отримуємо надію на побудову більш довірливих та міцних стосунків.

За словами експертів, полегшити цей процес допоможе спільна фізична активність – здійсніть сходження на гірську вершину, сходіть в парк розваг, зробіть тривалу прогулянку вечірнім містом тощо.

Згідно з дослідженнями, спільна фізична активність допомагає парам налаштуватись на одну хвилю. Крім цього, вона стимулює викид окситоцину, який в свою чергу сприяє виникненню почуття взаємної довіри.

Ваша першочергова мета: догодити партнеру

Часто під маскою турботливості та чутливості ховається бажання контролювати емоції своєї другої половинки. «Намагаючись впливати на партнера тим чи іншим чином, ми заважаємо йому робити власні висновки та вчитись на своїх помилках, а отже, й рости в емоційному плані», – стверджує психолог.

До теми! 3 причини, чому ви почуваєтеся самотніми у стосунках: що робити

Ви – перфекціоніст та прагнете до ідеальності

Ідеальність у будь-якій сфері життя є неможливою, а особливо, коли мова йде про стосунки між двома людьми.

Адже прагнення дотягти себе і свою половинку до якоїсь нереалістичної планки неодмінно веде до стресу та розчарування. А коли реальність розходиться з очікуваннями, починаються сварки або затяжне мовчання.

Крім того, коли фантазії виявляються нереальними, за словами Крістін Лайонс, ми починаємо вишукувати дефекти та недоліки в собі та в партнері.

Ви постійно шукаєте винних

Якщо прагнете до здорових та щасливих стосунків, запам’ятайте: в них немає місця поділу на добро і зло, хороших і поганих, правих та винуватих.

"Під час сварки не ставте перед собою мету довести свою правоту. Що вам дійсно потрібно, то це відкрита та щира бесіда. Чим більше нападатимете на партнера, тим меншою є ймовірність, що зможете до нього достукатись. І якими правими ви б не були, сенсу з такої розмови не буде ніякого", – радить психолог.

Важливо! Чому пари відновлюють стосунки після розриву: наукове пояснення

Пам’ятайте, що ви і ваш партнер робите все, що у ваших силах для побудови ваших стосунків, а вони не обходяться без злетів та падінь, тож важливо вчитись приймати і те й інше.